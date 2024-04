FC Schalke 04: Sogar Terodde ist überrascht – Geraerts wird nach Topps Wut-Kritik deutlich

Dem Klassenerhalt wieder ein Stück näher gekommen, allerdings weiterhin ohne Auswärtssieg in 2024! Der FC Schalke 04 kommt gegen Aufsteiger SV Elversberg nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Trotzdem positiv: vier Spiele in Folge nun ohne Niederlage.

Den einzigen Treffer für den FC Schalke 04 erzielte Joker Keke Topp. Das Top-Talent zeigte sich nach dem Spiel allerdings nicht erfreut. Grund dafür war die Entscheidung von Cheftrainer Karel Geraerts, der ihn auf die Bank gesetzt hatte. Nach dem Spiel äußerte sich der Belgier über Topps Kritik. Der Youngster packte dabei auch interessante Details aus der Kabine aus.

FC Schalke 04: Sogar Terodde ist überrascht

45 Minuten musste Keke Topp sich ansehen, wie seine Mitspieler einen guten Start hatten, aber dann den Gegentreffer kassierten. Das Juwel saß nämlich nur auf der Bank, obwohl er in den letzten drei Partien einer der besten Spieler war. Schließlich stand er auch in den vergangenen drei Spielen auch immer in der Startelf.

Umso überraschter war dann die Entscheidung von Geraerts, der weiter auf Simon Terodde setzt. „Ich war verwundert, dass ich nicht von Anfang an gespielt habe. Die letzten drei Spiele vor Elversberg hatte ich in der Startelf gestanden – und da haben wir dreimal nicht verloren. Auch Simon Terodde kam direkt zu mir und war verwundert, dass ich nicht spiele. Ich war schon sauer, wollte es dem Trainer zeigen und alles raushauen wollte. Dass es mit einem Tor geklappt hat, ist super“, sagte Topp nach der Partie in Elversberg (hier mehr dazu).

Der Youngster erzählte auch, dass Geraerts ihm die Entscheidung bislang noch nicht erklärt habe. Darüber wird nächste Woche dann gesprochen. „Aber er hatte eine Idee. Das muss ich akzeptieren. Ich bin erst 20 Jahre jung, muss nicht immer spielen“, ruderte er dann aber doch noch zurück.

Geraerts reagiert auf Topp-Kritik

Und was sagt Geraerts selbst zu seiner Entscheidung und darüber, dass Topp nicht einverstanden damit war? „Gut, dass Keke enttäuscht war. Gut, dass er sauer war. Das mag ich. Und das war der Plan. Er hat mir auf dem Platz geantwortet mit seinem Tor. Das ist der absolut beste Weg, wie er antworten kann“, sagt der Trainer des FC Schalke 04.

Eine Erklärung lieferte er in Elversberg auch: „Ich wollte mehr Stabilität im Mittelfeld haben. Und es war gut, als er dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Keke hat dem Team neue Energie gegeben.“

Die Sorgen bei den S04-Fans jetzt: Zoff zwischen Topp und Geraerts, wie schon beim suspendierten Dominick Drexler. Doch Geraerts wird deutlich. Es droht kein Ärger und er machte Topp Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz gegen Düsseldorf am kommenden Wochenende. „Schauen wir mal, ob er nächste Woche gegen die Fortuna spielt“, scherzt Geraerts. „Noch saurer will ich Keke nicht machen. Er ist sauer genug. Und er ist mein Nachbar in Gelsenkirchen-Buer. Wir wohnen Tür an Tür. Da muss ich etwas vorsichtig sein.“