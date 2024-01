FC Schalke 04: Bitter für Topp? Geraerts-Entscheidung lässt Fans wüten – „Der größte Quatsch“

Die Winter-Vorbereitung hat der FC Schalke 04 abgeschlossen. Nun richten sich die Blicke der Königsblauen auf das erste Pflichtspiel des Jahres am Samstag (20. Januar, 20.30 Uhr) gegen den Hamburger SV.

Cheftrainer Karel Geraerts dürfte seine Aufstellung schon so gut wie im Kopf haben. Lediglich eine Entscheidung sorgt für mächtig Ärger bei den Fans des FC Schalke 04. Im Mittelpunkt dabei: Keke Topp.

FC Schalke 04: Rückschlag für Topp?

Kaum ein Spieler des FC Schalke 04 wurde in der Hinrunde so oft gefordert wie Keke Topp. Das Top-Talent der Königsblauen zeigte in den Jugendmannschaften immer wieder, was für eine Klasse es hat. Chancen bekam er unter Ex-Trainer Thomas Reis nur selten. Als Karel Geraerts dann den S04 übernahm, wurden die Einsatzzeiten immerhin etwas mehr. Erst zum Ende des Jahres durfte sich Topp über einen Startelf-Einsatz gegen Fürth und gleich seinen ersten Profitreffer freuen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Dicke Überraschung! Plötzlich steht Cissé für S04 wieder auf dem Platz

In der Winter-Vorbereitung hängte sich das Sturm-Juwel dann weiter rein. In den drei Testspielen gegen Wolfsburg (2:3), Huelva (1:1) und KAS Eupen (3:1) gelangen ihm zwar keine Treffer, dafür aber sorgte Topp mit starken Leistungen für Aufsehen. Vor allem mit Sturm-Partner Simon Terodde harmonierte der Youngster wunderbar.

Mit seinen Leistungen machte er sich zu Recht Hoffnungen auf mehr Einsätze in der Rückrunde der 2. Bundesliga. Schließlich soll nach dieser schwachen Hinrunde die Wende eingeleitet werden. Am besten mit einem Sieg gegen den HSV. Allerdings dann wohl nicht mit Topp in der Startelf.

Geraerts-Entscheidung lässt Fans toben

Wie der „Kicker“ berichtet, könnte für das Heimspiel gegen die Hamburger eher Bryan Lasme in die Startelf rutschen und mit Terodde für den FC Schalke 04 auf Torejagd gehen. Das HSV-Spiel würde für Topp wohl noch zu früh kommen, heißt es weiter. Dabei konnte Lasme in den vergangenen Wochen aufgrund eines Faserrisses nur eingeschränkt trainieren und erst beim 3:1 gegen Eupen sein Comeback feiern.

Eine Entscheidung, die den Fans gar nicht gefallen dürfte. „Das wäre ja der größte Quatsch, Keke ist außer Tempo in allem besser“, „Also wir proben die gesamte Vorbereitung mit Keke, sehen im letzten Test gegen Eupen, dass es gut klappt und dann spielt Lasme?“ und „Das wäre für Keke wirklich mehr als nur bitter. Ich kann und werde die Entscheidung nicht verstehen,. Was hat Geraerts bitte da vor?“, heißt es unter anderem von einigen wütenden Anhängern.

Mehr Nachrichten für dich:

Ein Startelf-Einsatz von Lasme hängt aber von der Trainingswoche ab. Sollte der Neuzugang schnell seinen benötigten Fitnesszustand erreichen, muss Topp auf der Bank Platz nehmen.