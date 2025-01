FC Schalke 04: Ex-S04-Star meldet sich nach Karius-Hammer – „Endlich mal richtige Farben“

Lange mussten sich die Fans des FC Schalke 04 gedulden, jetzt ist der erste Winter-Transfer offiziell: Wie erwartet hat Loris Karius bei den Königsblauen unterschrieben, nachdem nur wenig zuvor Ron-Thorben Hoffmann für die restliche Rückrunde an Eintracht Braunschweig verliehen wurde.

Der Deal sorgt in ganz Deutschland für viel Aufsehen. In den sozialen Netzwerken freuen sich neben den Fans aber auch einige prominente Fußballer: Darunter ist auch ein Ex-S04-Star, der sich zum Transfer äußert.

FC Schalke 04 verpflichtet Loris Karius

Während der eine Torwart geht, kommt ein anderer: Nach der Leihe von Ron-Thorben Hoffmann hat der FC Schalke 04 direkt einen Nachfolger präsentiert. Star-Keeper Loris Karius wurde verpflichtet und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Beide Parteien zeigten sich im Rahmen der offiziellen Verkündung glücklich über die anstehende Zusammenarbeit.

„Wir wollten nach der Leihe von Ron-Thorben Hoffmann zu Eintracht Braunschweig im Torhüter-Team keinen Qualitätsverlust verzeichnen. Das ist uns mit der Verpflichtung von Loris Karius gelungen. Er hat langjährige Erfahrung auf Top-Niveau. Loris ist fit und kann direkt ins Mannschaftstraining einsteigen. Er ist der Herausforderer, mit Justin Heekeren als Nummer eins starten wir am Samstag in Braunschweig in die Rückrunde“, so S04-Direktor Profifußball Youri Mulder.

Karius sagt zu seiner neuen Herausforderung: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Schalker Verantwortlichen und freue mich darauf, mit der Mannschaft zu trainieren. Schalke 04 ist ein großer Verein mit leidenschaftlichen Fans, das habe ich bei meinen Spielen in der Arena immer gespürt.“

Ex-S04-Profi Kabadayi: „Endlich mal richtige Farben“

Die Freude bei den Fans über die Verpflichtung ist groß. Aber auch ein ehemaliger Profi des FC Schalke 04 äußert sich zum Transfer: Yusuf Kabadayi. Der Youngster war in der vergangenen Saison an S04 verliehen, musste dann zum FC Bayern zurückkehren. Dort wurde er an den FC Augsburg verkauft. Kabadayi fühlt sich zu den Königsblauen noch immer verbunden und kommentiert ständig unter den Beiträgen des Revierklubs auf Instagram. So auch unter der Karius-Transfermeldung.

„Endlich mal richtige Farben“, schreibt Kabadayi und markiert in dem Kommentar Karius. Ob sich beide Profis kennen, ist unklar. Karius selbst hat darauf bislang noch nicht reagiert. In seiner langen Laufbahn war der Torhüter bei vielen Vereinen unter Vertrag: VfB Stuttgart, Manchester City, Mainz 05, FC Liverpool, Besiktas Istanbul, Union Berlin und Newcastle United, wo er zuletzt unter Vertrag stand. Nie hat er Blau und Weiß getragen – bis jetzt. Darauf freuen sich Kabadayi und die S04-Fans.