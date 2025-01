FC Schalke 04: Karius-Gehalt offenbar enthüllt – DAS ist eine Überraschung

Seit knapp zwei Wochen bringt er neuen Glanz zum FC Schalke 04. Ex-Liverpool-Keeper Loris Karius seit einigen Tagen ein Knappe. Vorerst wird er Herausforderer von Justin Heekeren sein. Der Routinier machte jedoch deutlich, dass er schnellstmöglich zwischen den Pfosten stehen möchte.

Nun wurden pikante Vertragsdetails enthüllt! Der neue Keeper des FC Schalke 04 soll laut der „SportBild“ für sehr kleines Geld spielen. Für ihn stehe die Chance, sich wieder zu beweisen, im Vordergrund.

FC Schalke 04: Karius spielt für Mini-Gehalt

Der Name Karius bringt noch immer eine Menge Aufmerksamkeit mit sich. Vor einigen Jahren gehörte der Deutsche noch zu den besten Keepern der Welt, doch mittlerweile ist er im Mittelmaß der zweiten Liga bei S04 angekommen. Allerdings machte er in seinen ersten Tagen am Berger Feld bereits deutlich, dass er sich ganz bewusst für diesen Schritt entschieden habe.

Und wie das enthüllte Gehalt des Keepers zeigt, möchte er bei Schalke sportlich überzeugen. Dem Bericht der „Sportbild“ zufolge liegt sein Grundgehalt bei rund 25.000 Euro pro Monat, der Vertrag ist lediglich bis zum Saisonende datiert.

So wird Karius in seinen sechs Monaten bei S04 „lediglich“ 150.000 Euro einstreichen. Die Summe könnte derweil aber durchaus noch leicht ansteigen. Vereinbart wurden mit den S04-Verantwortlichen Punkt- und Einsatzprämien.

Karius schon bald die Nummer eins?

In seinen ersten Tagen auf Schalke machte Karius bereits einen guten Eindruck. Der 31-Jährige ist topfit und zeigt sich von Beginn an als starker Herausforderer. Nach eigener Aussage brauche er noch einige Tage im Mannschaftstraining, um auch für Pflichtspiele infrage zu kommen.

Fakt ist: Dauerhaft wird er sich nicht mehr der Rolle als Nummer zwei begnügen. Nach vielen Monaten ohne Verein, hat er weiterhin große Ambitionen. Werden die S04-Fans ihn also schon bald als neue Nummer eins sehen?