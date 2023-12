FC Schalke 04: Rückkehr bereitet Geraerts Sorgen – wie entscheidet der S04-Coach?

Nach dem 4:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück herrscht beim FC Schalke 04 wieder bessere Laune als in den Wochen zuvor. Endlich ist den Königsblauen der Befreiungsschlag gelungen. Doch auf den Erfolg will sich S04 nicht ausruhen. Es soll mit weiteren positiven Ergebnissen in die Winterpause gehen.

Am kommenden Spieltag gastiert der FC Schalke 04 bei Hansa Rostock (10. Dezember, 13.30 Uhr). Bei den Gelsenkirchenern gibt es auch eine Rückkehr im Team. Thomas Ouwejan fehlte gegen Osnabrück aufgrund einer Suspendierung. Nun wird er wieder dabei sein. Doch wie reagiert Karel Geraerts? Lässt er den Niederländer von Beginn an spielen?

FC Schalke 04: Rückkehr bereitet Geraerts Sorgen

Thomas Ouwejan wurde bei der 3:5-Niederlage des FC Schalke 04 in Düsseldorf nach nur 30 Minuten ausgewechselt. In der Folge fiel er mit respektlosen Verhalten auf – er verweigerte den Handschlag mit seinem Trainer und schubste „Leiter Lizenz“ Gerald Asamoah. Daraufhin suspendierten ihn die Verantwortlichen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Doppel-Hammer? Gleich zwei alte Helden sollen zurückkommen

Der Verteidiger trainierte in der vergangenen Woche mit der U23, war beim 4:0-Sieg gegen Osnabrück nicht im Kader. Nun aber kehrt Ouwejan zurück und ist auch somit wieder für das Spiel in Osnabrück bereit. Für den Niederländer durfte Tobias Mohr starten, der ein ordentliches Spiel machte. Zudem bereitete er das 4:0 mit seiner Flanke vor.

Alles also gute Argumente dafür, dass Mohr auch gegen Rostock in der Startelf stehen könnte. Für Ouwejan hingegen würde das bedeuten, dass er auf der Bank Platz nehmen müsste.

Wie entscheidet Geraerts?

Doch die Entscheidung liegt bei Geraerts. Der Trainer des FC Schalke 04 wird aber sicherlich auch die letzten Leistungen von Ouwejan in Betracht ziehen. Vor zwei Jahren noch gehörte Ouwejan zu den gefährlichsten Spielern der Königsblauen, als er mit seinen ruhenden Bällen zahlreiche Tore vorbereitete. Doch in dieser Saison ist davon wenig zu sehen.

Dann kam die Partie in Düsseldorf und Ouwejan verspielte wohl endgültig alle Sympathien. Nicht nur, dass er auf der linken Seite lediglich körperlich anwesend war und sich kaum zur Wehr setzte, folgte dann auch noch die Auseinandersetzung nach seiner Einwechslung.

Mehr News für dich:

Wer von den beiden dann in Rostock von Beginn an spielen wird, wird sich zeigen. Die Chancen stehen allerdings gut, dass Mohr die Nase vorne haben wird.