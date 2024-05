FC Schalke 04: Geraerts-Hammer aus dem Nichts! Fans trauen ihren Ohren nicht

Letztes Heimspiel, viele Verabschiedungen: Es wird emotional! Wenn der FC Schalke 04 am Samstag (11. Mai, 13 Uhr) Hansa Rostock empfängt, wird es auf den Rängen zunächst aufgrund einer Choreographie spektakulär, aber vor oder nach dem Spiel werden bei den Königsblauen einige Personen verabschiedet.

Mit Simon Terodde steht bereits fest, dass der Stürmer in der kommenden Saison nicht mehr für den FC Schalke 04 auflaufen wird. Doch auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Rostock verkündete S04-Coach Karel Geraerts einen Hammer: Es wird noch einen weiteren Profi geben, für den es das letzte Heimspiel in der Veltins-Arena sein wird.

FC Schalke 04: Abgang besiegelt! Geraerts verkündet Hammer

Während alle Augen am Samstag gegen Hansa Rostock wohl auf Simon Terodde gerichtet sein werden, vergessen viele Fans fast schon, dass es beim FC Schalke 04 auch noch andere Verabschiedungen geben wird. Der Traditionsverein hat zwar noch nicht verkündet, welche Spieler gehen werden, diese dürften aber zeitnah folgen.

Wie aus dem Nichts verkündete aber Cheftrainer Karel Geraerts, dass es für einen Profi das letzte Heimspiel sein wird. „Auch für Danny Latza wird es das letzte Heimspiel für Schalke 04 sein“, sagte der Coach auf der Pressekonferenz am Freitag vor der Partie gegen die Rostocker. Damit dürfte er viele Fans überrascht haben. Nicht die Personalie an sich, sondern die Verkündung, die eigentlich der Verein selbst tätigt.

Dass Latza den Klub im Sommer verlässt, wurde bereits gemutmaßt. Jetzt steht es nach den Aussagen von Geraerts fest. In den vergangenen Wochen hatte der Mittelfeldspieler es nicht mal mehr in den Kader geschafft. „Er hat Leistung gebracht, aber die Konkurrenz in dieser Gruppe ist groß“, erklärte der Belgier.

Latza verlässt S04

Auf die Frage, wie es für Latza persönlich weiter gehe, ob er die Karriere beendet oder woanders auflaufen wird, erklärte der Trainer des FC Schalke 04: „Darauf kann nur er selbst antworten.“

Latzas Vertrag im Sommer läuft aus. Noch ist unklar, ob er mit 34 Jahren seine Karriere fortsetzen wird oder es Simon Terodde gleichmacht. Der Rekord-Torjäger der 2. Bundesliga verkündete schon am Donnerstag (9. Mai), dass im Sommer Schluss ist.