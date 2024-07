FC Schalke 04: Ben Manga hat noch nicht genug – nächster S04-Transfer im Anflug?

Beim FC Schalke 04 geht es in dieser Transferperiode hin und her. Bereits zehn Neuzugänge konnten die neuen Bosse Marc Wilmots und Ben Manga unter Vertrag nehmen.

Die Devise ist dabei klar: Es geht vor allem darum, den Kader zu verjüngen und wieder mehr Spieler mit Entwicklungspotenzial nach Gelsenkirchen zu locken. Mit den Verpflichtungen von Felipe Sanchez oder Martin Wasinski wurden bereits die ersten Juwelen an Land gezogen – folgt nun das Nächste?

Schalke streckt seine Fühler nach Belgien-Talent aus!

Wie die belgische Zeitung „Gazet van Antwerpen“ wissen will, soll der Revierklub Interesse an Norman Bassette haben. Der 19-jährige Mittelstürmer steht derzeit beim französischen Zweitligisten SM Caen unter Vertrag, lief jedoch zuletzt leihweise in Belgiens Oberhaus für KV Mechelen auf. Dort kam er in 22 Einsätzen auf fünf Tore und eine Vorlage.

Doch gibt es für die Schalker Bosse ein Problem: Das Interesse an dem belgischen Juniorennationalspieler ist groß. Mit dem FC Augsburg, Cercle Brügge oder FC Toulouse zeigen gleich mehrere Erstligisten aus Europa Interesse an dem Stürmer. Auch Bassettes jüngste Leihstation KV Mechelen bemühte sich bis zuletzt um eine feste Verpflichtung – mit einer Offerte von einer Million Euro blitzte man in Caen aber ab.

Verhandlungsvorteil für Schalke dank Sylla und Geraerts?

Der FC Schalke 04 könnte jedoch ein entscheidendes Ass im Ärmel haben. Mit Moussa Sylla hat Königsblau einen Spieler im Kader, der zusammen mit Bassette ein halbes Jahr im Kader von Caen stand. Zudem steht mit Karel Geraerts ein Landsmann des 19-Jährigen als Cheftrainer an der Schalker Seitenlinie. Das könnte Bassette zumindest zum Nachdenken bringen.

Eine Verpflichtung des Talents dürfte für die finanziell klamm gebeutelten Schalker jedoch nicht gerade günstig werden. Der Belgier hat einen Marktwert von eineinhalb Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de). Angesichts des bis 2026 laufenden Vertrags dürfte SM Caen ein Angebot unter diesem Wert wohl kaum akzeptieren.