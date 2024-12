FC Schalke 04 trauert um Ex-Boss: Josef Schnusenberg gestorben

Traurige Nachrichten beim FC Schalke 04 kurz vor dem Jahreswechsel. Wie der Revierklub am Freitag (20. Dezember) mitteilt, ist der ehemalige Vorstandsvorsitzende und Mitglied des Ehrenpräsidiums Josef Schnusenberg nach schwerer Krankheit mit 83 Jahren verstorben.

1994 begann Schnusenberg beim FC Schalke 04 als Schatzmeister in einer schwierigen Phase. Gemeinsam mit Gerhard Rehberg, Rudi Assauer und Peter Peters formte er den Revierklub zu einem der erfolgreichsten Klubs in Deutschland.

FC Schalke 04 trauert um Josef Schnusenberg

„Was ihn jedoch von vielen anderen unterscheidet, ist die Hingabe nicht nur an den Sport selbst, sondern vor allem für die Menschen, die ihn umgeben“, würdigen die Königsblauen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden in einem Nachruf. „Diese Leidenschaft legt später den Grundstein für seine Karriere beim FC Schalke 04.“

Nach dem überraschenden Tod von Bernd Tönnies 1994 wurde erstmals ein hauptamtlicher Vorstand bei Schalke installiert. Schnusenberg gehörte dem neben Rehberg, Peters und Assauer an. „Der Plan, durch die neue Satzung und das Gremium für Stabilität und Professionalität zu sorgen, glückt – der Erfolg kehrt zum S04 zurück“, schreibt der Revierklub.

Und weiter: „Das Quartett bereitet mit seiner Arbeit auch den UEFA-Cup-Sieg 1997, die Pokalsiege nach der Jahrtausendwende und die erstmalige Teilnahme an der Champions League vor. Zudem legen Schnusenberg und seine Mitstreiter im November 1998 den Grundstein für ein Projekt, das es in der Größenordnung noch nie zuvor gab: den Bau der Arena AufSchalke. Das Ganze finanziert in Eigenregie.“

S04 wird Schnusenberg stets ein ehrendes Andenken bewahren

2010 schied Schnusenberg aus dem Vorstand des FC Schalke 04 aus. Seitdem besuchte er regelmäßig die Heimspiele der Königsblauen. Danach ehren ihn die Gelsenkirchener auf der Mitgliederversammlung. Schnusenberg wurde 2013 ins Ehrenpräsidium berufen, bleibt bis zu seinem Tod stellvertretender Vorsitzender.

Der Klub beschließt den Nachruf mit den Worten: „Der FC Schalke 04 wird Josef Schnusenberg stets ein ehrendes Andenken bewahren.“ In den sozialen Netzwerken richten viele Fans Mitleidsbekundungen an die Familie Schnusenberg aus.