Horror-Abend für Ex-Schalke-Star – nach Drama ist er am Boden zerstört

Drama pur in der Champions League! Zwischen Manchester United und dem FC Kopenhagen bleibt es bis zur letzten Sekunde spannend. Dann wird ein ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 zum großen Pechvogel.

Kopenhagen bekommt in der Nachspielzeit einen Elfmeter und hat die Chance auf den Ausgleich. Ex-Schalke-Star Jordan Larsson übernimmt die Verantwortung. Was danach folgt, ist der blanke Horror für den Flügelstürmer.

Horror-Abend für Ex-Schalke-Star

Es war ein großes Missverständnis, das nur nach nur sechs Monaten auch schnell wieder ein Ende fand. Als der FC Schalke 04 im vergangenen Jahr Jordan Larsson verpflichtete, waren die Hoffnungen groß, dass der Offensivspieler bei den Königsblauen aufblüht. Doch der Schwede fand sich häufig nur auf der Bank wieder. Lediglich zwölf Spiele absolvierte er für S04.

Für ihn ging es in der Winter-Transferperiode dann zurück in die dänische Liga zum FC Kopenhagen. Dort feierte er die Meisterschaft, während Schalke den Gang in die 2. Bundesliga antreten musste. Larsson und der FCK qualifizierten sich zudem für die Champions League. Mit dem Wechsel hat der 26-Jährige also alles richtig gemacht.

In 37 Pflichtspielen kommt er auf zehn Tore für Kopenhagen. Es hätten am Dienstag (24. Oktober) elf Treffer sein können. Doch Larsson versagten im Champions-League-Spiel bei Manchester United die Nerven. Es war ein mehr als nur bitterer Abend für den schwedischen Nationalspieler.

Larsson versagen die Nerven

Gegen Manchester kassierten Kopenhagen und der Ex-Schalke-Star in der 72. Minute erst ein Gegentor. In der Schlussphase drückte der dänische Teilnehmer und wollte unbedingt den Ausgleich. Der war in der achten Minute der Nachspielzeit dann auch möglich, als Kopenhagen einen Elfmeter zugesprochen bekam.

Die Nachspielzeit war eigentlich schon längst vorbei, doch Uniteds McTominay traf Elyounoussi nach einer Ecke am Kopf. Larsson schnappte sich die Kugel und wollte unbedingt den Ausgleich erzielen, der auch gleichzeitig einen wichtigen Punkt in der Gruppe A bedeutet hätte. Doch United-Keeper Onana parierte den Strafstoß und lenkte den Ball um den Pfosten.

Direkt danach wurde die Partie abgepfiffen. Während Onana gefeiert wurde, war Larsson am Boden zerstört. Seine Mitspieler mussten ihn trösten. Der Ex-S04-Profi wird sicherlich einige Nächte schlecht schlafen. Mit nur einem Punkt ist Kopenhagen Gruppenletzter.