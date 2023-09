FC Schalke 04: Abgang hat sich ausgezahlt – Ex-S04-Flop erfüllt sich großen Traum

Es ist ein fast immer wiederkehrendes Phänomen: Spieler, die beim FC Schalke 04 komplett enttäuschten, blühen bei ihrem neuen Klub plötzlich auf. Das war in der Vergangenheit bei zahlreichen Akteuren der Fall.

Dazu zählt auch Jordan Larsson, der beim FC Schalke 04 floppte. Zur Aufstiegssaison wechselte er zu den Königsblauen, war schon im Winter verliehen worden und seitdem Sommer endgültig weg. Beim FC Kopenhagen hat er sich jetzt einen großen Traum erfüllt.

FC Schalke 04: Ex-S04-Flop erfüllt sich großen Traum

Die Vorfreude war groß, als der FC Schalke 04 Jordan Larsson zu Beginn der vergangenen Bundesliga-Saison verpflichtete. Die neue Nummer 7 sollte die Königsblauen zum Klassenerhalt führen. Das bittere Fazit: Zwölf Spiele, null Tore und null Vorlagen, 547 Minuten im S04-Trikot. Eine grauenhafte Bilanz.

Sowohl der Revierklub als auch Larsson haben sich mehr vom Deal versprochen. Daher war auch im Winter das Kapitel Schalke für den Schweden beendet. Er wurde bis zum Saisonende mit Kaufoption an den FC Kopenhagen verliehen. Dort glänzte der Flügelstürmer, weshalb er denn im Sommer fest dorthin wechselte.

Schon jetzt hat sich der Wechsel des 26-Jährigen ausgezahlt. Neben dem dänischen Meistertitel und dem Pokalsieg erfüllte er sich jetzt einen großen Traum, der mit S04 wohl nie möglich gewesen wäre.

Larsson spielt Champions League

Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 schaffte es mit Kopenhagen, sich für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren. In der Qualifikation dafür siegte der dänische Meister gegen Breidablik (8:3), Sparta Prag (5:7 n.E.) und Rakow aus Polen (2:1). In sechs wichtigen Partien zeigte Larsson, was in ihm steckt und hatte großen Anteil daran, dass sein Klub sich eines der sechs CL-Tickets sichern konnte.

Drei Tore und eine Vorlage steuerte der siebenfache schwedische Nationalspieler nämlich bei. Immer stand er in der Startelf und darf sich jetzt über seine erste Saison in der Königsklasse des Fußballs freuen.