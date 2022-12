FC Schalke 04: Still und heimlich – S04-Legende vor Karriereende

Sieben Jahre spielte er für den FC Schalke 04 gemeinsam an der Seite von anderen Legenden wie Raul, Klaas-Jan Huntelaar und Atsuto Uchida. Jetzt ist wohl auch seine Zeit gekommen, die Schuhe an den Nagel zu hängen.

Vielen Fans dürften schon ahnen, um wem es hier geht: Jefferson Farfan. Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 denkt anscheinend über das Karriereende nach.

Wenn der FC Schalke 04 über die rechte Seite kam, dann gab es für den Gegner immer viel zu tun. Grund dafür war Jefferson Farfan. Der Flügelstürmer absolvierte 228 Pflichtspiele für die Königsblauen, erzielte dabei 53 Tore und bereitete 69 weitere Treffer vor.

Zahlreiche Verletzungen verhinderten eine Weltkarriere. Der Peruaner konnte aber auch so überzeugen und seine Klasse sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League auf höchstem Niveau zeigen.

Jefferson Farfan (l.), beim FC Schalke 04 eine Legende, steht vor dem Karriereende. Foto: IMAGO / Team 2

Rund sieben Jahre nach seinem Abgang vom FC Schalke 04 im Sommer 2015 steht der 38-Jährige wohl vor einem Karriereende. Mehreren peruanischen Medien zufolge will Farfan nach zwei gewonnen Meisterschaften mit dem Traditionsklub Alianza Lima seine Fußballschuhe an den Nagel hängen.

So soll der ehemalige peruanische Nationalspieler in den kommenden Tagen offiziell sein Karriereende verkünden. Allerdings möchte sein Klub Alianza Lima Farfan ihn auch nach seiner Karriere weiter dort beschäftigen. Demnach soll der Ex-Schalke-Profi in einer Botschafterposition den Verein präsentieren.

Für sieben Millionen Euro verließ Farfan den FC Schalke 04 2015 nach Katar zu Al-Jazira. Dort kam er allerdings in rund 16 Monaten aufgrund mehrerer Verletzungen nur auf zwölf Pflichtspieleinsätze. 2017 unterschrieb er bei Dynamo Moskau, ehe er im März 2021 in seine Heimat zu Lima wechselte.