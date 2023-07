FC Schalke 04: Einstiges Bayern-Talent blüht auf – IHN sollte Hechelmann auf dem Zettel haben!

Der Saisonstart rückt für den FC Schalke 04 immer näher und die Kaderplanung ist noch längst nicht abgeschlossen. Schließlich müssen die Königsblauen noch für die Hintermannschaft Verstärkung holen.

Zum einen braucht der FC Schalke 04 mindestens einen Innenverteidiger und einen Linksverteidiger. Zum anderen herrscht auch auf der Flügelstürmer-Position noch Bedarf. Nach dem Abgang von Marius Bülter gibt es immer noch keinen Nachfolger. Ein einstiges Bayern-Talent, der auf dieser Position spielt, könnte der Revierklub ins Visier nehmen.

FC Schalke 04: Einstiges Bayern-Talent blüht auf

Bis zum 1. September um 18 Uhr hat der FC Schalke 04 noch Zeit, neue Spieler zu verpflichten. Sportdirektor Andre Hechelmann muss noch zwei Baustellen im Kader der Königsblauen schließen. Ein oder zwei Innenverteidiger müssen her, sowie ein Linksverteidiger.

Ein Flügelstürmer für die linke Seite wird auch noch gesucht. Mit Bryan Lasme kann einer der Neuzugänge auf der Position spielen, aber der Franzose bevorzugt es eher, als Mittelstürmer aufgestellt zu werden. Cheftrainer Thomas Reis hat einen Wunschspieler für die Position: Tim Skarke von Union Berlin. Allerdings ist es in letzter Zeit ruhig geworden um den 26-Jährigen. Schalke und die Unioner können sich wohl derzeit nicht einigen. Zu hoch sind nämlich die Ablöseforderungen des Berliner Klubs.

Sollte S04 sich um Rochelt bemühen? Foto: IMAGO/Langer

Eine Alternative wäre Jannik Rochelt. Der 24-Jährige, der einst in der Jugend des FC Bayern kickte, spielt aktuell bei Aufsteiger SV Elversberg. In der vergangenen Saison gelang dem Linksaußen der Durchbruch in der 3. Liga.

Wäre Rochelt einer für S04?

Rochelt hatte mit seinen starken 15 Vorlagen und zwölf Toren in 37 Drittliga-Partien einen großen Anteil daran, dass Elversberg der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang. Dort kommt es dann erstmals zum Aufeinandertreffen mit dem FC Schalke 04.

Ob S04-Sportdirektor Hechelmann Rochelt auf dem Zettel hat? Unklar. In Elversberg hat er noch einen Vertrag bis 2024. Heißt: Sollte S04 sich wirklich um ihn bemühen, müsste eine Ablöse gezahlt werden. Der Marktwert des beidfüßigen Offensivspielers liegt laut dem Portal „Transfermarkt“ bei 800.000 Euro.