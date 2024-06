FC Schalke 04: Stürmer nach Abstieg am Boden zerstört – folgt jetzt der Wechsel zu S04?

Zahlreiche Spieler wurden bereits verabschiedet, zwei Neuzugänge schon vorgestellt: Die Planungen für die kommende Saison laufen beim FC Schalke 04 auf Hochtouren. Weitere Personalien werden bald folgen.

Ob dazu auch ein Stürmer zählt, der gerade mit seinem Klub in die 3. Liga abgestiegen ist? Der FC Schalke 04 kennt ihn bestens, spielte in der laufenden Saison bereits gegen ihn. Jetzt könnte S04 ihn auch vor dem Abstieg bewahren.

FC Schalke 04: Stürmer nach Abstieg am Boden zerstört

Mit dem geschafften Klassenerhalt haben beim FC Schalke 04 auch direkt die Planungen für die Spielzeit 2024/25 begonnen. Dann soll es bei den Königsblauen besser laufen – am besten mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Cheftrainer Karel Geraerts braucht dafür gute Spieler, mit denen er auch schönen Fußball spielen lassen kann.

Dabei könnte sich S04 einmal mehr bei der Konkurrenz bedienen – die eigentlich gar keine mehr ist. Der SV Wehen Wiesbaden ist nach den Relegationsduellen gegen Jahn Regensburg (2:2 und 1:2) in die 3. Liga abgestiegen. Die Schalker sollen an einem Stürmer der Wiesbadener interessiert sein: Ivan Prtajin.

Der FC Schalke 04 soll an Prtajin interssiert sien. Foto: IMAGO/HMB-Media

Wie „Sky“ unmittelbar nach dem Abstieg bestätigte, wollen die Königsblauen den begehrten Angreifer verpflichten. Prtajin ist aber auch noch bei anderen Zweitligisten im Fokus. Vor allem der Hamburger SV hat früh Interesse gezeigt.

Schnappt S04 bei Stürmer zu?

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Prtajin 13 Tore in 31 Partien. Ein Treffer folgte auch noch in den beiden Relegationsspielen gegen Wiesbaden. Doch bei der 1:2-Niederlage im Rückspiel war sein einziges Tor zu wenig für die Hessen, die nun in die 3. Liga runtermüssen. Bewahrt der FC Schalke 04 Prtajin jetzt vor dem Abstieg?

Nach dem Karriereende von Simon Terodde ist der Revierklub auf der Suche nach einem neuen Angreifer. Den scheint er mit Prtajin gefunden zu haben. Der 28-jährige Kroate hat in Wiesbaden noch einen Vertrag bis 2026. Ob der Kontrakt allerdings auch für die 3. Liga gültig ist, ist nicht bekannt. Ansonsten müsste S04 eine Ablöse für ihn zahlen.