FC Schalke 04: Reis wird wegen S04-Juwel deutlich – „Keine einfache Situation“

Er hatte seine große Chance bekommen, konnte sie aber nicht nutzen: Ausgerechnet beim Saisonauftakt des FC Schalke 04 gegen den Hamburger (3:5) flog Ibrahima Cisse vom Platz.

Seine Sperre hat das Talent des FC Schalke 04 abgesessen und wird Cheftrainer Thomas Reis schon bald wieder zur Verfügung stehen. Der Coach habe mit dem Youngster gesprochen und sogar Sonderurlaub angeboten. Jetzt äußerte er sich erneut um Cisse.

FC Schalke 04: Cisse steht wieder zur Verfügung

Elfmeter verursacht, Gelb-Rote kassiert und am Ende zusehen müssen, wie seine Teamkollegen gegen den HSV die erste Niederlage kassierten. Für Ibrahima Cisse vom FC Schalke 04 lief der Saisonauftakt mehr als nur bitter.

Auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Duell gegen Eintracht Braunschweig äußerte sich Reis zum Verteidiger, der jetzt wieder zur Verfügung steht. „Es ist keine einfache Situation. Er hat auf die Mütze bekommen, ich hab auf die Mütze bekommen. Ich kann es vielleicht ein bisschen besser wegstecken als er“, sagte Reis deutlich.

Dabei wurde dem Youngster auch angeboten, eine Pause einzulegen. Doch Cisse lehnte ab, wie der S04-Coach erklärte. „Er wollte weiter trainieren. Er macht sein Training dementsprechend ordentlich.“

„Macht den Eindruck, dass ihn das nicht mehr beschäftigt“

Reis hofft, dass er diese schwierige Phase schnell überwindet. „Wenn er da rauskommt, ist er sicher einen Schritt weiter. Er macht den Eindruck, dass ihn das nicht mehr beschäftigt.“ Schon im DFB-Pokal könnte er wieder für den FC Schalke 04 auflaufen. Ob Reis ihn auch mit nach Braunschweig nimmt, ist allerdings unklar.

Mit Timo Baumgartl, Marcin Kaminski und Henning Matriciani hat S04 derzeit drei Innenverteidiger, die den Vorrang vor Cisse haben. Um sich für mehr Einsätze zu beweisen, muss der 22-Jährige im Training Gas geben.

Sollte er es nicht einmal in den Kader schaffen, muss das Abwehrtalent dann in der U23 der Königsblauen ran. Diese spielt derzeit in der Regionalliga West.