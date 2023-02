FC Schalke 04: Talent blüht nach Reis-Kritik auf – doch DAS nimmt ihm jede Hoffnung

Von seiner Verpflichtung erhoffte man sich viel, doch aktuell kommt er nur in der U23 des FC Schalke 04 zum Einsatz. Die Rede ist von Ibrahima Cisse, der von Cheftrainer Thomas Reis nach dem Winter-Trainingslager heftig kritisiert wurde.

Dass er sich die Kritik seines Trainers zu Herzen genommen hat, sieht man dem Youngster des FC Schalke 04 an. Bei der Reservemannschaft der Königsblauen blüht Cisse auf und wird immer wichtiger. Doch mit einem Einsatz in der Bundesliga dürfte es in dieser Saison sehr schwierig sein.

FC Schalke 04: Cisse blüht nach Kritik auf

„Bei Ibrahima hatte ich zuletzt das Gefühl, dass der Fokus nicht so gegeben ist, um uns in unserer aktuellen Situation zu helfen“, lautete die vernichtende Kritik von Cheftrainer Thomas Reis. Die Konsequenz: „Ich bin der Überzeugung, dass er sich aktuell besser in der U23 beweisen kann.“

Ab dem Moment platzte der Traum von Ibrahima Cisse zunächst. Der Youngster muss sich weiter gedulden, um für den FC Schalke 04 in der Bundesliga zu debütieren. Seit dieser Kritik kurz vor dem Rückrundenstart ist viel passiert. Königsblau zeigte in den ersten beiden Pflichtspielen im neuen Jahr eklatante Abwehrschwächen, konnte diese in den vergangenen beiden Begegnungen aber abstellen.

Und Cisse? Der Verteidiger ist in der Regionalliga-Mannschaft der Knappen gesetzt, nahm sich die Kritik des Coaches zu Herzen und zeigte sowohl in den Testspielen als auch in den Liga-Partien eine starke Reaktion. Am vergangenen Wochenende war er beim 4:1-Sieg gegen den SV Rödinghausen an drei Treffern beteiligt. Das 1:0 und das 4:0 erzielte Cisse selbst, den Elfmeter zum 3:0 holte er zusätzlich raus.

Cisse-Rückkehr zu Profis?

Ohne Frage: Mit der Leistung macht Cisse, der beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis 2026 hat, auf sich aufmerksam. Auch Reis wird davon mitbekommen haben und sich über ein mögliches Talent für die Zukunft freuen. Doch um ein fester Bestandteil der Profimannschaft zu werden, wird es in dieser Saison sehr schwer.

Cheftrainer Thomas Reis hier mit Ibrahima Cisse. Foto: imago

Dafür ist die Konkurrenz der Königsblauen auf der Innenverteidiger-Position einfach zu groß. Mit Moritz Jenz holte S04 einen neuen Abwehrspieler, der in beiden Partien bislang einen mehr als nur ordentlichen Eindruck hinterlassen hat. Zudem kehrt mit Sepp van den Berg bald ein weiterer Innenverteidiger zurück, der dann an der Seite von Jenz gesetzt sein dürfte. Außerdem wäre da auch noch Leo Greiml, der ebenfalls bei der Rödinghausen-Partie sein Comeback feierte.

„In der Innenverteidigung haben wir im Winter ja personell noch mal nachgelegt, da sehe ich uns gut aufgestellt“, erklärte Reis zuletzt nach dem 6:0-Testspielsieg gegen SG Wattenscheid 09. Über Cisse sagte der S04-Trainer: „Ibra trainiert in der U 23, und da macht er seine Sache gut. Aber ich bleibe dabei: Falls der Junge scheitern wird, dann nur an seinem Kopf. Der Junge hat tolle Fähigkeiten. Ich glaube, dass Schalke 04 an ihm noch viel Freude haben wird.“