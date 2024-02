FC Schalke 04: Großalarm vor Kiel-Spiel! S04 massiv unter Druck

Kann die Trendwende eingeleitet werden? Nach dem Sieg des FC Schalke 04 gegen Braunschweig (1:0) hoffen die Königsblauen, dass nun weitere Erfolge eingefahren werden. Weiter geht es für die Knappen am Sonntag (11. Februar, 13.30 Uhr) bei Holstein Kiel.

Bei der Überraschungsmannschaft der 2. Bundesliga ist der FC Schalke 04 zum Siegen verdammt. Denn vor der Partie in Kiel steht der Traditionsverein gewaltig unter Druck. Grund dafür sind die Ergebnisse der Konkurrenz.

FC Schalke 04: Großalarm vor Kiel-Spiel!

Das kann der FC Schalke 04 jetzt gar nicht gebrauchen. Durch die drei Punkte vergangene Woche kehrte Erleichterung ein, nun geht es aber gegen Holstein Kiel. Als wäre es gegen den Tabellendritten nicht schon schwer genug, gibt es vor der Partie schlechte Nachrichten für die Knappen.

Gegen die Braunschweiger gelang S04 der Befreiungsschlag. Die Niedersachsen konnten am Samstag (10. Februar) vor der Partie der Schalker einen enorm wichtigen Heimsieg einfahren. Gegen den Karlsruher SC gewann die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning mit 2:0 und ist damit wieder punktgleich mit den Gelsenkirchenern (beide 23 Punkte).

Doch das ist noch nicht alles. Auch der 1. FC Magdeburg, der vor dem Spieltag nur einen Zähler mehr als Schalke hatte, sorgte für eine faustdicke Überraschung. Zu Hause gab es einen knappen 1:0-Erfolg gegen Tabellenführer FC St. Pauli, der damit die erste Niederlage der Saison kassierte. Durch den Sieg hat Magdeburg nun vier Punkte mehr als S04.

S04 zum Siegen verdammt

Als wäre der FC Schalke 04 nicht schon genug unter Druck, sind drei Zähler in Kiel schon jetzt Pflicht. Zumal der 1. FC Kaiserslautern am Samstagabend den SC Paderborn empfängt. Mit einem Sieg würden die Pfälzer an den Königsblauen vorbeiziehen.

Außerdem treffen am Sonntag zwei weitere Konkurrenten direkt aufeinander. Schlusslicht VfL Osnabrück empfängt den Vorletzten Hansa Rostock. Die Osnabrücker sind mit elf Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz und haben zwölf Zähler Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Doch S04 muss zunächst selber seine Hausaufgaben machen. Bei einem Sieg und Niederlagen der anderen Konkurrenten sieht die Welt in Gelsenkirchen vermutlich wieder etwas besser aus.