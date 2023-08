FC Schalke 04: Dicke Blamage für Aufstiegskonkurrent – S04-Fans lachen sich schlapp

Noch bevor der FC Schalke 04 sein erstes Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern absolviert, gibt es am Freitagabend (4. August) schon den ersten Hammer des 2. Spieltags.

Hertha BSC gehört neben dem FC Schalke 04 zu den Aufstiegsfavoriten und blamiert sich jetzt zu Beginn des 2. Spieltags mächtig.

FC Schalke 04: Aufstiegskonkurrent blamiert sich

Das wird auch der FC Schalke 04 mitbekommen haben. Neben den Königsblauen ist nämlich auch Hertha BSC in die 2. Bundesliga abgestiegen. Die „Alte Dame“ zählt gemeinsam mit dem Hamburger SV und Königsblau zu den Aufstiegsfavoriten. Wie schon beim S04 gab es auch für die Berliner am 1. Spieltag eine Niederlage – 0:1 gegen Fortuna Düsseldorf.

Doch knapp eine Woche später gibt es jetzt die Riesen-Blamage! Der Hauptstadt-Klub verliert nämlich gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden in aller letzter Minute. Trotz zahlreicher Chancen für die Berliner, die natürlich nicht genutzt wurden, gehen die Hessen als Sieger vom Platz.

In der 92. Minute kommt Wiesbadens Flügelstürmer Lasse Günther aus der zweiten Reihe zum Abschluss und wuchtet die Kugel an den linken Innenpfosten. Von dort springt der Ball an den anderen Pfosten und ins Tor. Die Hertha ist geschockt.

S04-Fans lachen sich ins Fäustchen

Die restlichen drei Minuten versucht die Mannschaft von Pal Dardai alles, kann aber die bereits zweite Niederlage in Folge nicht mehr verhindern. Davon bekommt auch der FC Schalke 04 sicherlich mit, der dann am Samstag (5. August) gegen den 1. FC Kaiserslautern im Einsatz ist.

Die königsblauen Anhänger jedenfalls kommen aus dem Lachen nicht mehr heraus. „Das ist so schön. Ich hoffe wirklich, dass Hertha nicht aufsteigt. Diese Niederlage haben sie sich verdient“, „Hahaha, ist das geil. Ich gönne es Wiesbaden sehr“ und „In Berlin brennt es aber gewaltig“, heißt es beispielsweise auf Twitter von den S04-Fans.

Einen Fehlstart wie bei der Hertha will der Revierklub vermeiden. Denn zum Auftakt gab es eine bittere 3:5-Niederlage beim Hamburger SV.