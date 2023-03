FC Schalke 04: Viel kritisiert, jetzt der gefeierte Derbyheld – „Diese Gefühle kann man nicht beschreiben“

Das 2:2-Unentschieden des FC Schalke 04 im Revierderby gegen den BVB wurde von den S04-Anhängern gefeiert wie ein Sieg. Dieser Punkt könnte, vor allem für die Köpfe der Spieler, im Endeffekt noch richtig werden. Die Mentalität scheint zu stimmen, die Mannschaft wirkt stabil.

Einer der Helden beim Unentschieden gegen den BVB war zweifelsohne Henning Matriciani. Der Defensivspieler wurde in der Vergangenheit oft kritisiert, ihm wurde die Bundesliga-Tauglichkeit mehrfach abgesprochen. Doch in den vergangenen Spielen überzeugte der Spieler des FC Schalke 04 auf ganzer Linie.

FC Schalke 04: Kampf, Leidenschaft und große Grätschen

Er steht symbolisch für das Schalker Spiel: Mit größtem Willen und größter Arbeit Unmögliches möglich machen. Was Henning Matriciani für einen Aufwand betrieben hat, um das Tor der Schalker am Samstag zu schützen, war beispiellos. Der 22-Jährige schmiss sich in jeden Zweikampf, warf sich in jeden Ball und ließ die Veltins Arena das ein oder andere Mal explodieren. Vor allem bei seinem Monster-Block in der Nachspielzeit, als er verhinderte, dass Dahoud womöglich den Siegtreffer für den BVB erzielte, bebte das komplette Stadion.

Von vielen wurde Matriciani nachher als der Derbyheld gefeiert. Nach viel Kritik in der Hinrunde, bekommt er jetzt das verdiente Lob für seinen Einsatz im Dress des S04. Auch seine Mitspieler lobten den Defensivmann in den höchsten Tönen: Er sei ein „absolutes Mentalitätsmonster“, so S04-Keeper Ralf Fährmann. „Wenn man sagt, dass man den Gegner auffressen soll, war Henning dafür in diesem Derby das Sinnbild.“

Matriciani selbst freut sich natürlich riesig über Worte wie die seines Teamkollegen. Dass er nach dem Spiel von seinen Teamkollegen mit reichlich Lob überschüttet wurde, gehe „direkt ins Herz“, so der Derbyheld von Samstag. „Vor dieser Kulisse bei einem Derby in der Startelf zu stehen, ist geil. Diese Gefühle kann man nicht beschreiben“, schwärmte Matriciani.

S04-Anhänger der große Faktor

Dass Matriciani und Co. überhaupt solche Leistungen bringen können, verdanken sie auch ihren Fans, so der Defensivakteur. „Das pusht uns so sehr, dass wir Vollgas geben können“, erklärte er. Für ihn gebe es nichts Schöneres als nach einem solchen Spiel vor den Fans zu stehen: „Mit den Fans im Anschluss feiern zu können, ist ein geiles Gefühl.“ Es scheint, als hätte der S04 im Kampf um die Liga-Rettung zwei große Trümpfe in der Hand: Die Fans mit ihrem unglaublichen Support und die Mentalität der Mannschaft, auch in den schwierigsten Spielen nicht aufzugeben.

Der Verbund zwischen Mannschaft und Fans auf Schalke scheint so eng zu sein, wie schon lange nicht mehr. Gemeinsam möchten alle Beteiligten das schon fast aus den Augen verlorene Ziel doch noch erreichen. Mit der Einstellung und der Leistung eines Henning Matricianis am Samstag könnte der Klassenerhalt am Ende der Saison vielleicht doch noch gelingen.