FC Schalke 04: Nach gewonnenem Torwart-Duell – Heekeren packt über Hoffmann aus

Die Sorge bei den Fans des FC Schalke 04 war groß, da sie schon in der Vorbereitung damit rechneten, dass es erneut zur Torwart-Debatte kommen wird. Ron-Thorben Hoffmann wurde als eigentliche neue Nummer eins geholt. Den Vorzug bekommt jetzt aber Justin Heekeren, der seine Sache beim 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig sehr ordentlich machte.

Ob das Verhältnis zwischen den beiden Torhütern des FC Schalke 04 jetzt darunter leiden wird? Wie hat Hoffmann die Nachricht aufgenommen, dass er nur auf der Bank sitzen muss? Heekeren packte nach dem Traumstart des S04 aus.

FC Schalke 04: Heekeren packt über Hoffmann aus

Schöner kann ein Debüt als neue Nummer eins wohl kaum sein. „Davon habe ich als kleines Kind geträumt. Ich bin überglücklich. Wir können uns freuen, müssen dann aber wieder demütig sein“, sagte Justin Heekeren nach dem 5:1-Sieg des FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig am Sport1-Mikrofon.

Der Keeper zeigte eine gute, ruhige und souveräne Leistung. Mit dem Assist zum 1:0 für Tobias Mohr schaffte er sogar etwas, was es seit 2007 auf Schalke nicht mehr gab: eine Vorlage eines Torhüters. Aus vielerlei Sicht war es ein perfekter Start für Heekeren.

In den vergangenen Tagen vor dem Spiel war er DAS Gesprächsthema, da er das interne Torwartduell gegen Hoffmann für sich entschieden hatte. „Das war natürlich erstmal Freude. Darauf habe ich hingearbeitet. Es war ein offener Zweikampf, ich habe Vollgas gegeben“, so Heekeren weiter.

„Da ist gar kein böses Blut zwischen uns“

Und dann sprach der Torhüter des FC Schalke 04 auch über Hoffmann: „Wir haben ein gutes Verhältnis. Ron-Thorben hat mir ein gutes Spiel gewünscht und mir danach gratuliert. Da ist gar kein böses Blut zwischen uns. Andersrum wäre es genauso gewesen“, packte Heekeren aus.

Die Torwart-Debatte ist also damit (vorerst) vom Tisch. Zur Freude der S04-Fans. Gibt es also endlich Ruhe auf dieser Problem-Position, auf der in den vergangenen Jahren schon so viele Torhüter standen?