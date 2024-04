Selbst der FC Schalke 04 ist baff! Abstiegskonkurrent lässt alle staunen

Durchschnittlich bis zu 8.000 Fans begleiten den FC Schalke 04 bei den Auswärtspartien in dieser Zweitliga-Saison. In Hannover waren bis zu 15.000 Anhänger im Stadion, die für eine Gänsehaut-Atmosphäre sorgten.

Doch die Fans eines Abstiegskonkurrenten stellen die Fan-Invasion des FC Schalke 04 in Hannover komplett in den Schatten. Da muss vermutlich auch der Revierklub gleich zweimal hinschauen, wie viele Anhänger zum Spiel reisen werden.

Selbst der FC Schalke 04 ist baff

Wahre Fans supporten ihren Lieblingsverein vor allem auch in schlechten Zeiten. Das bewiesen die Anhänger des FC Schalke 04 nicht erst in dieser Saison. Die königsblauen Fans sind dafür bekannt, vor allem aus Auswärtsspielen für eine Heimspiel-Atmosphäre zu sorgen. Sowohl in der 1. Bundesliga, aber vor allem auch in der 2. Bundesliga. Nun aber staunen selbst die Schalker.

Der Grund ist Abstiegskonkurrent Hansa Rostock. Der Ost-Klub gastiert erstmals seit 2007 wieder bei Hertha BSC. Bis zu 60.000 Zuschauer werden im Berliner Olympiastadion erwartet. Darunter allein 20.000 Rostocker Fans. Eine unglaubliche Fan-Invasion in der deutschen Hauptstadt. Von den 74.244 Plätzen werden rund 15.000 frei bleiben, um genügend Abstand zwischen den Fangruppen zu wahren.

Damit es nicht schon vor dem Stadion zu Auseinandersetzungen kommt, werden die Rostocker Anhänger durch das Südtor eingelassen, die Berliner Fans benutzen die Eingänge an der Ostseite.

Abstiegskonkurrent lässt alle staunen

Auch der FC Schalke 04 wird sich die Partie ganz genau anschauen. Schließlich hat Rostock nur einen Punkt weniger als der S04. Beide kämpfen gemeinsam mit Kaiserslautern, Braunschweig, Wiesbaden und Magdeburg um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

„Das Spiel gab es lange nicht in Berlin. Wir wollen, dass das Spiel friedlich bleibt“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber, es sei alles abgestimmt mit der Polizei. Auch Hertha-Trainer Pal Dardai freut sich über das volle Stadion. „Das spricht für die Strahlkraft des Berliner Weges“, sagte der 48-Jährige.

Aber auch bei den Schalkern steht am Wochenende ein wichtiges und besonderes Spiel an. Es geht gegen den 1. FC Nürnberg, mit dem man eine enge Fan-Freundschaft pflegt. Die Veltins-Arena wird wohl wieder ausverkauft sein. 20.000 Gäste-Fans, wie in Rostock, wird es aber nicht geben.