FC Schalke 04: Krasse Ansage an Konkurrenz – „Sind dann schwer zu schlagen“

Die Wintervorbereitung ist beendet und der Blick beim FC Schalke 04 richtet sich auf den Rückrundenstart mit dem Pflichtspielauftakt gegen den Hamburger SV am Samstag (20. Januar, 20.30 Uhr). Die enttäuschende Hinrunde wollen die Knappen durch eine starke Rückrunde vergessen lassen.

Dass es auch erfolgreich mit schönem Fußball geht, zeigte der FC Schalke 04 im letzten Spiel der Vorbereitung. Genau diese Leistung macht den Profis der Königsblauen Hoffnung und Mut, in der Rückrunde die Trendwende einzuleiten. Von einem S04-Star gibt es eine deutliche Ansage an die Konkurrenz.

FC Schalke 04: Krasse Ansage an Konkurrenz

Beim Testspielsieg des FC Schalke 04 gegen den KAS Eupen machten die Fans große Augen. „Was passiert hier eigentlich?“, fragten sich viele Anhänger. In den ersten 45 Minuten zauberten die Königsblauen, spielten wunderschönen Fußball und führten auch verdient schon mit zwei Toren von Simon Terodde und Blendi Idrizi. Schnelle Kombinationen, tolle Passstafetten und zahlreiche Torchancen begeisterten die Fans im Stadion und vor dem TV. Das macht Mut für die Rückrunde, das wissen auch die S04-Profis.

Jetzt hängt es an der Mannschaft von Cheftrainer Karel Geraerts, über 90 Minuten solch eine Leistung zu bringen. „Wir haben in der 2. Halbzeit in den ersten 20 Minuten nicht so gut gespielt und es nicht so ganz auf den Platz bekommen, was in der 1. Halbzeit gut gelaufen ist. Da ist so der größte Anhaltspunkt, dass wir über 90 Minuten diese Konstanz zeigen“, sagte Tobias Mohr in einer Medienrunde am Dienstag (16. Januar). Sollte das gelingen, „sind wir definitiv für jeden Gegner schwer zu schlagen“, machte der 28-Jährige eine klare Ansage an die Konkurrenz.

Aufstieg „nicht Priorität Nummer 1“

Mit nur 20 Punkten belegt der FC Schalke 04 derzeit den 14. Tabellenplatz. Viel zu wenig, wenn der Aufstieg gelingen sollte. Beim S04-Team sei dies allerdings kein Gesprächsthema in der Kabine. „Es war wichtig, dass wir gute Leistungen zeigen und Punkte holen. Nichtsdestotrotz ist der Aufstieg für uns als Mannschaft nicht die Priorität Nummer 1. Wir wollen eine gute Rückrunde spielen. Was am Ende dann dabei rauskommt, werden wir sehen“, erklärt Mohr.

Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt derzeit 13 Punkte. Auf die Relegation, wo aktuell der Hamburger SV steht, sind es elf Zähler. Sollten die Knappen also mit einem Sieg gegen den HSV starten, wären es nur noch acht Punkte auf die Hanseaten. Danach wird sicherlich so mancher S04-Fan wieder vom Aufstieg träumen.