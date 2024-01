FC Schalke 04: HSV mit großen Sorgen! Gegen S04 droht nächster bitterer Ausfall

Die 2. Bundesliga ist zurück! An diesem Wochenende kehren die Zweitliga-Klubs aus ihrer Winterpause zurück und kämpfen in der Rückrunde um den Aufstieg in die Bundesliga und um den Klassenerhalt. Der FC Schalke 04 wäre gerne oben dabei, muss aber den Blick womöglich auf die unteren Plätze richten.

Die Hinrunde lief nämlich katastrophal. Dafür soll jetzt die Trendwende her. Direkt zum Auftakt geht es für den FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV. Die Rothosen müssen am Samstag (20. Januar, 20.30 Uhr) womöglich auf einen Profi verzichten.

FC Schalke 04: HSV muss auf Neuzugang verzichten

Vor dem Topspiel gegen den FC Schalke 04 wird die Personalnot beim Hamburger SV immer größer. Die Hanseaten müssen bereits auf William Mikelbrencis (Bänderrisse), Kapitän Sebastian Schonlau (Sehnen und Faszieneinriss in der Wade) und Miro Muhheim (Rotsperre) verzichten. Sie sind allesamt Verteidiger, weshalb HSV-Coach Tim Walter dort improvisieren muss.

Aber das ist noch nicht alles. Ransford Königsdörffer ist mit Ghana beim Afrika-Cup, Ludovit Reis ist nach seiner Schulteroperation noch kein Kandidat für die Partie in Gelsenkirchen. Eigentlich hatten die Hamburger deshalb auf dem Transfermarkt reagiert und Masaya Okugawa vom Erstligisten FC Augsburg bis zum Saisonende ausgeliehen.

Doch ausgerechnet um den Neuzugang gibt es jetzt bittere Nachrichten. Der Japaner soll mehreren Medienberichten zufolge sich im Training am Mittwoch (17. Januar) verletzt haben.

Bitterer Ausfall gegen S04 droht

Der Linksaußen humpelte mit Bandage am rechten Knie vom Platz. Eine Diagnose über die Schwere der Verletzung steht noch aus. Ob Okugawa gegen den FC Schalke 04 am Samstag spielen kann, ist derzeit noch unklar. Bereits in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga hatte der 27-Jährige aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs und einer Fußverletzung lediglich nur zwei Spiele absolviert.

Aber auch die Schalker müssen auf einen Leistungsträger verzichten. John Derry Murkin fehlt gelb-rot gesperrt. Hinzu kommen die Langzeitverletzten Leo Greiml und Assan Ouedraogo. Die Partie gegen den HSV kommt für Marius Müller noch zu früh, der Torhüter würde aber ohnehin nur auf der Bank Platz nehmen. Sebastian Polter fällt mit Leistenbruch noch einige Wochen aus.

Gute Nachrichten gibt es aber um Danny Latza, Bryan Lasme und Yusuf Kabadayi, die seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining sind. Gegen den HSV sind sie alle Optionen.