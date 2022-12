FC Schalke 04: Trotz Testspiel-Pleite – Talent macht S04-Fans Hoffnung

Im zweiten Testspiel der Vorbereitung gab es für den FC Schalke 04 bei Hajduk Split eine knappe Niederlage.

Die Königsblauen verloren mit 3:4 (2:2) gegen den kroatischen Traditionsklub. Doch trotz der Pleite sind die Fans des FC Schalke 04 zuversichtlich. Grund dafür ist ein S04-Talent, das zu überzeugen wusste.

FC Schalke 04 verliert gegen Split

Nach dem 2:2-Unentschieden bei Rapid Wien reiste S04 am Freitag (16. Dezember) nach Kroatien. Das zweite Testspiel stand gegen Hajduk Split an. Etwa 200 Fans haben die Reise angetreten und wollten ihren Klub in der Vorbereitung zuschauen.

Cheftrainer Thomas Reis probierte schon in Wien viel aus und ließ zahlreiche Talente von Anfang an ran. Das war auch in Split der Fall. Dieses Mal durfte Ibrahima Cisse, der nach einer langen Verletzung zuletzt zurückkehrte, von Beginn an auflaufen.

Aufstellung FC Schalke 04 gegen Hajduk Split

Halbzeit: Fährmann – Aydin, Boboy, Cisse, Mohr – Krauß – Drexler, Mollet – Sané, Polter, Bülter Halbzeit: Heekeren – Brunner, Schell, Boboy, Mohr (59. Müller) – Latza – Drexler (59. Kyerewaa), Larsson – Ivan, Karaman, Kozuki

Und der Innenverteidiger konnte überzeugen. In den ersten 45 Minuten hatte Cisse in der neuformierten Schalker Hintermannschaft einige gute Szenen. Neben 95 Prozent angekommenen Pässen gewann er auch all seine sieben Duelle.

Cisse kann bei Schalke-Pleite überzeugen

Zudem war der Neuzugang bei Standardsituationen mit seinen 1,96 Meter immer wieder gefährlich. Vor allem für die Rückrunde der Fußball-Bundesliga könnte Cisse zum Trumpf werden, wenn er sich in der Verteidigung gegen seine Konkurrenten durchsetzen kann.

Ibrahima Cisse konnte im Testspiel überzeugen. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Davon sind viele S04-Fans überzeugt, die die Leistung von Cisse sehr positiv bewerteten. „Das sah doch schon ganz gut aus bei Cisse. Hoffentlich darf er ab und zu ran“, schreibt ein Anhänger auf Twitter. Ein anderer fragt: „Wem gefällt Cisse bisher auch gut in Sachen Präsenz?“

In den ersten 45 Minuten kassierte der FC Schalke 04 allerdings zwei Gegentore, konnte aber durch zwei Tore von Sebastian Polter und Simon Terodde zwischenzeitlich in Führung gehen. Nach dem Seitenwechsel musste Cisse mit ansehen, wie Split die Partie wieder drehte und mit 4:3 gewann. Soichiro Kozuki erzielte den zwischenzeitlich den Anschlusstreffer.