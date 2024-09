FC Schalke 04: Asamoah packt über bittere Trennung aus – „Macht etwas mit dir“

Kaum ein Spieler hat sich so sehr mit dem FC Schalke 04 identifiziert wie Gerald Asamoah. Der ehemalige Profi ist eine Klub-Legende und auch weiterhin ein Fanliebling. Umso emotionaler war sein Abschied in der vergangenen Saison.

Der FC Schalke 04 trennte sich nämlich von Asamoah. Der Ex-Spieler agierte als Leiter Lizenz, bekam keinen neuen Vertrag. Erstmals hat sich Asamoah nun zu seinem bitteren Aus bei den Königsblauen geäußert.

FC Schalke 04: Asamoah packt nach bitterer Trennung aus

Als der FC Schalke 04 in der vergangenen Saison die letzten beiden Partien in der Veltins-Arena und auswärts in Fürth absolvierte, gab es minutenlange Sprechchöre für Gerald Asamoah. Sichtlich gerührt zeigte sich der Ex-S04-Star davon. Bei den Anhängern ist er weiterhin beliebt, blieb dem Verein stets treu und war danach mehrere Jahre in diversen Funktionen tätig.

Der Vertrag wurde nicht verlängert, Asamoah musste seinen Herzensklub verlassen. Der ehemalige Profi hat sich nun erstmals nach der bitteren Trennung emotional geäußert. „Der Abschied aus Schalke nach so vielen Jahren macht etwas mit dir“, sagte Asamoah bei der Sport-Show „At Broski“.

„Ich wollte erstmal Abstand vom Fußball haben und bin auf Reise gegangen“, so der ehemalige Nationalspieler weiter. Die freie Zeit habe er in den Philippinen und auch noch in Ghana genutzt. In seinem Heimatland hat er eine Stiftung, „wo wir Kinder vor Ort operieren und ihnen helfen.“

Was macht Asamoah jetzt?

Vor Kurzem hat Asamoah – nach seinem Aus beim FC Schalke 04 – sein Manager-Studium erfolgreich abgeschlossen. Ob es auch in diese Richtung gehen wird? Zunächst einmal will er die freie Zeit weiter genießen, „habe aber in Zukunft wieder Lust auf ein Projekt, wo ich mitgestalten kann.“

Der Fokus wird aber sicherlich erstmal darin liegen, sich ein wenig zu erholen und wieder Kraft zu tanken. Schließlich waren die vergangenen Jahre beim FC Schalke 04 mehr als nur turbulent und kraftraubend. Zwei Abstiege erlebte Asamoah. Das geht nicht so spurlos an einem vorbei.