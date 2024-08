FC Schalke 04: Geraerts hat genug – S04-Trainer haut genervt auf den Tisch

Der FC Schalke 04 hat einen halbwegs ordentlichen Start in die neue Saison hingelegt. Gegen Braunschweig setzte es einen 5:1-Auftakterfolg, in Nürnberg (1:3) verlor man trotz guter Leistung unglücklich

Und dennoch kommt der Revierklub einfach nicht zur Ruhe. Denn obwohl der FC Schalke 04 in diesem Sommer zahlreiche Neuzugänge an Land ziehen konnte, durften einige von ihnen noch nicht eine Minute spielen. Trainer Karel Geraerts tritt den ersten Diskussionen jedoch nun entgegen!

FC Schalke 04: Innenverteidigung wieder ein Thema

Denn trotz des Ausfalls von Vizekapitän Tomas Kalas griff Schalkes Trainer in Nürnberg auf zwei Spieler zurück, die schon länger bei Königsblau spielen: Marcin Kaminski und Ibrahima Cisse. Dabei holte Sportdirektor Ben Manga im Sommer noch mit Martin Wasinski und Felipe Sanchez zwei neue Verteidiger, die große Erwartungen mit sich gebracht haben. Dennoch spielten Kaminski und Cisse – Geraerts erklärt sich.

Und das ziemlich genervt. Jetzt wird ein Thema aus der Innenverteidigung gemacht, das ist natürlich sehr einfach. Ich sehe aber jeden Tag, was ich sehe auf dem Trainingsplatz – und so treffe ich meine Entscheidungen“, so Geraerts gegenüber der „Bild“. Der Coach will offenbar von den externen Diskussionen rund um die Schalker Defensive nichts wissen.

Sanchez und Wasinski winkt Debüt in Aalen

Dennoch könnte es beim kommenden Spiel im DFB-Pokal gegen Oberligist Aalen zu Veränderungen kommen. Sanchez und Wasinski dürfen sich Hoffnungen machen, wie ihr Trainer bestätigt: „Wir müssen Geduld mit den beiden haben. Aber sie machen schöne Schritte. Es ist möglich, dass sie ihre Chancen gegen Aalen bekommen“.

Auch Kapitän Kenan Karaman lobte die beiden Youngsters zuletzt: „Martin und Felipe haben beide gute Vorbereitungen absolviert. Das ist jetzt eine Chance für die jungen Spieler. Die werden sie auch nutzen – da mache ich mir gar keinen Kopf. Aber am Ende liegt es natürlich am Trainer, ob sie spielen werden“.