FC Schalke 04: Profi traut seinen Augen kaum – „Noch nie erlebt“

Er hat beim FC Schalke 04 schon so einiges erlebt. Profi-Debüt, Abstieg, Verletzungsrückschlag, Aufstieg, dann aussortiert – wie für die Knappen waren die letzten Jahre für Mehmet Aydin ein Auf und Ab. Jetzt ist er zurück und will sich unbedingt durchsetzen.

+++ Max Meyer am Boden zerstört – Rückkehr-Traum geplatzt +++

Nach einem Leih-Jahr in die Türkei zeigt sich Aydin durchaus überrascht, in welchem Zustand er den FC Schalke 04 wieder vorfindet. Seine Worte unterstreichen deutlich, dass sich bei den Knappen offensichtlich etwas wandelt.

FC Schalke 04: Aydin endlich wieder gefragt

Sein „Nach Hause kommen“ hätte sich Aydin sicher nicht besser ausmalen können. Nachdem S04 vergangenen Sommer keine Verwendung mehr für ihn hatte und ihn an Trabzonspor verliehen hatte, ist er jetzt plötzlich wieder gefragt. Karel Geraerts ist offenbar sehr dankbar über den für ihn Neuzugang.

+++ Ben Manga will auf Transfermarkt zuschlagen – doch es gibt ein großes Problem +++

Beim Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig stand Aydin in der Startaufstellung, in Nürnberg kam er in der zweiten Halbzeit als Joker in die Partie. Nach der Vorbereitung mit dem FC Schalke 04 und den ersten beiden Saisonspiel imponiert ihm eine Sache besonders.

Die Spielanlage der Mannschaft wandelt sie wieder mehr zu spielbestimmend statt Angsthasenfußball. „Ich habe noch nie eine so dominant auftretende Schalker Mannschaft erlebt“, erklärte der 22-Jährige unter der Woche nach einer Trainingseinheit.

Geraerts beeindruckt Aydin

Einen großen Anteil daran dürfte Karel Geraerts haben. „Es macht schon sehr viel Spaß, dass wir immer mit dem Ball spielen wollen“, so Aydin. Er unterstreicht, dass man beim Aufstieg 2022 natürlich auf erfolgreich gewesen sei, damals aber mehr über Kampf und Teamspirit gekommen sei. „Das haben wir jetzt auch, aber aktuell versuchen wir jedes Spiel zu dominieren.“

Sein Ziel ist klar: zurück in die Bundesliga. Oder wie er es beschreibt: „Dahin, wo Schalke hingehört“. „Wir haben gute Spieler, einen guten Trainer und sind auf dem passenden Weg“, ist sich Aydin sicher.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Auf dem Weg will er für den FC Schalke 04 noch eine wichtige Rolle spielen. Nach den ersten beiden Spieltagen lässt sich dazu zumindest sagen: Die Chance ist da. Unter Geraerts bekommt er eine neue Chance – und kann anderen Fußball spielen, als er es von Schalke kennt.