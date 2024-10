FC Schalke 04: Vor direktem Duell – Konkurrent erlebt heftiges Debakel

Das war nichts. Im Debüt für Kees van Wonderen als neuer Übungsleiter des FC Schalke 04 blieb der erhoffte Trainereffekt aus. Bei Hannover 96 setzte es eine 0:1-Niederlage. Vor allem in der Offensive enttäuschte Schalke auf ganzer Linie.

Königsblau muss also weiter in der Tabelle eher nach unten schauen, als nach oben. Die kommenden Partien werden zeigen, wo es für den FC Schalke 04 in dieser Saison hingeht. Ein direkter Konkurrent erlebte nun ein echtes Debakel – die ganze Liga schaut hin!

FC Schalke 04: Kommender Gegner kassiert Derby-Klatsche

Das Frankenderby hat eine weit zurückreichende Tradition. In Duellen zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth schenken sich die Mannschaften häufig nichts, zwischen den Fans herrscht eine große Rivalität. Zuletzt hatten die Kleeblätter häufig die Nase vorne – doch das änderte sich nun komplett.

Auch interessant: Schalke 04: Van Wonderen-Ansage nach Auftakt-Pleite – seine Worte lassen keinen Zweifel

Denn am Sonntag (20. Oktober), nur einen Tag nach der Schalke-Pleite in Hannover, kam es zum Frankenderby zwischen Fürth und Nürnberg. Das Endergebnis? 0:4! Eine Machtdemonstration der Gäste, die in der Partie früh die Nase vorn hatten. Bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde führte der 1. FC Nürnberg mit 3:0. Auf Schalke wird man sich über dieses Ergebnis sicherlich freuen.

Schalke kann gegen Fürth Befreiungsschlag landen

Denn am kommenden Samstag (26. Oktober) kommt es in der Veltins Arena zum direkten Duell zwischen dem FC Schalke 04 und der SpVgg Greuther Fürth. Nach der derben Klatsche dürfte die Mannschaft von Gästetrainer Alexander Zorniger zwar auf Wiedergutmachung aus sein, allerdings auch mit ein wenig Verunsicherung in den Ruhrpott reisen.

Kees van Wonderen dürfte derweil den Fokus auf seine eigene Mannschaft legen. Der 54-Jährige wird gegen Fürth wohl ein anderes Gesichts seiner Mannen erwarten als in Hannover – und das ist auch bitter nötig, will man die ersten drei Punkte unter dem neuen Übungsleiter einfahren.