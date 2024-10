Schalke 04 weiter ohne Sportdirektor – wird ER der Wilmots-Nachfolger?

Vor etwas mehr als vier Wochen wurde Ex-Sportdirektor Marc Wilmots gemeinsam mit Ex-Coach Karel Geraerts bei Schalke 04 entlassen. Der Belgier musste nach nur wenigen Monaten seine Sachen in Gelsenkirchen schon wieder packen.

Seither ist die Stelle des Eurofighters vakant, bisher übernimmt Kaderplaner Ben Manga alle strategischen Aufgaben. Das soll sich jedoch bald wieder ändern – Schalke 04 möchte einen neuen Mann hinzuholen. Wird er ein Ex-Zweitliga-Manager?

Schalke 04: Azzouzi nach Fürth-Rauswurf einer für Königsblau?

Damit hat in diesem Ausmaß wohl kaum jemand gerechnet! Die 0:4-Derbyniederlage der SpVgg Greuther Fürth gegen den 1. FC Nürnberg kam in der Höhe und in der Art und Weise überraschend. Doch auch das Führungsbeben danach war so nicht zu erwarten. Nicht nur Trainer Alexander Zorniger musste gehen, auch der langjährige Sportchef Rachid Azzouzi ist freigestellt worden.

Der Marokkaner war sechs Jahre lang sportlicher Leiter in Fürth. Schon von 2004 bis 2012 war er in Fürth tätig – unter anderem als Sportchef. 2017 fing er erneut beim Kleeblatt als Sportdirektor an, ein Jahr später wurde er zum Geschäftsführer Sport. Die größten Erfolge unter seiner Leitung waren sicherlich die beiden Bundesliga-Aufstiege 2012 und 2021.

Nach der herben Derby-Klatsche gegen den FCN und der sportlichen Talfahrt musste der 53-Jährige gehen. Schon in der Vergangenheit ist er das ein oder andere Mal mit Schalke 04 in Verbindung gebracht worden. Wird es nun tatsächlich konkreter?

Wilmots-Nachfolger noch in diesem Jahr?

Azzouzi ist seit Jahren im Geschäft, hat gute Kontakte und ein starkes Netzwerk. Dazu weiß er, wie man junge Talente an Land zieht und mit einer passenden Philosophie entwickelt. Dass der Ex-Fürth-Sportboss jedoch schon in den kommenden Wochen einen neuen Job anfängt, ist wohl recht unrealistisch. Nach sechs Jahren als Geschäftsführer wird er sich wohl vorerst eine kurze Auszeit gönnen wollen.

Ob das mit dem Zeitplan des S04 zusammenpassen würde? Schließlich betonte S04-CEO Matthias Tillmann zuletzt, dass es gar sein könnte, dass der Wilmots-Nachfolger noch in diesem Jahr präsentiert wird. Eine spannende Alternative ist Azzouzi jedoch in jedem Fall.