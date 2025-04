FC Schalke 04 baff: Genossenschaft-Hammer lässt S04 staunen

Seit Monaten wirbt der FC Schalke 04 mit der Fördergenossenschaft und hofft, dass viele Fans und auch Unternehmen Anteile an der Veltins-Arena erwerben. So sollen sie dem Revierklub finanziell aus der Patsche helfen.

Während die erhoffte Summe von 48 Millionen Euro derzeit fast unmöglich erscheint, kann der FC Schalke 04 nur neidisch auf einen anderen Klub schauen. Denn dort konnte man jetzt einen großen Erfolg feiern.

FC Schalke 04 schaut neidisch hin

Fast täglich macht der FC Schalke 04 in den sozialen Medien, in der Veltins-Arena bei den Spielen und in den Ruhrgebietsstädten mit vielen S04-Fans Werbung, um die Anhänger zu bewegen, sich Anteile an der Veltins-Arena zu sichern. 48 Millionen Euro: Diese Summe wollte der Revierklub einnehmen, wenn jedes Mitglied einen Anteil verzeichnet hätte.

Allerdings ist man von dieser Wunschsumme noch weit entfernt. Zu Beginn haben die Knappen bei jedem Heimspiel mitgeteilt, wie viele neue Anteile gezeichnet wurden. Zuletzt wurde aber nichts mehr verkündet. Vielleicht auch, weil die Summe weiterhin nicht so hoch ist? Die Fördergenossenschaft beim FC Schalke 04 läuft aktuell nur sehr schleppend. Der letzte Stand: Von den mehr als 190.000 Mitgliedern hätten nur circa 7.000 bisher Anteile gezeichnet.

Deutlich besser läuft es dafür bei einem anderen Klub, der ebenfalls eine Fördergenossenschaft am Laufen hatte: der FC St. Pauli. Über 21.000 Menschen haben Anteile in Höhe von rund 27 Millionen Euro gezeichnet. Das vermeldete der Bundesligist jetzt mit voller Vorfreude.

St. Pauli verkündet Hammer

Der Kiez-Klub hatte 30 Millionen vor fünf Monaten als Ziel genommen und hat jetzt schon deutlich mehr geholt als der FC Schalke 04, der wiederum mehr Mitglieder im Verein hat. Die Gründe, weshalb die Hamburger so viel mehr einnehmen, obwohl der S04 der deutlich größere Klub ist, sind unklar.

Bei den Knappen soll am 19. April eine Zwischenbilanz gezogen werden. Bis zu diesem Tag läuft die Frist, um Anteile erwerben zu können. Dann wird sich auch zeigen, ob die Fördergenossenschaft zum Flop wird oder zum Endspurt vielleicht doch noch mehr Mitglieder dazu bewegt hat, Anteile zu verzeichnen. Schließlich macht der FC Schalke 04 täglich weiterhin Werbung dafür – bislang ohne großen Erfolg.