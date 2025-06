FC Schalke 04: Irre Wende um Transfer-Flirt! S04 darf wieder hoffen

Beim FC Schalke 04 laufen die Transfer-Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Mit Miron Muslic hat der S04 bereits einen Trainer gefunden, jetzt können auch weitere neue Spieler verpflichtet werden.

Einer von ihnen könnte Youssef El Kachati sein, an dem der FC Schalke 04 dran sein soll. Das Problem: Die Interessenten-Liste ist immer länger geworden. Sogar von einem fast schon sicher geglaubten Transfer war die Rede. Doch jetzt ist alles anders gekommen. Die Knappen dürfen sich wieder Hoffnungen machen.

FC Schalke 04: Transfer-Flirt sorgt für Knall

Der FC Schalke 04 gehörte zu den ersten Interessenten um Youssef El Kachati. Der Stürmer vom SC Telstar machte mit einer irren Saison und dem Aufstieg in die erste niederländische Liga auf sich aufmerksam. 25 Tore und sechs Vorlagen in 45 Spielen machen den Angreifer immer begehrter.

Neben S04 sollen aus Deutschland Hannover 96 und der Hamburger SV Interesse an Kachati haben. Die Hannoveraner hatten mit ihm sogar alles geklärt, doch jetzt ist alles anders gekommen. „Nach der mündlichen Einigung vor einiger Zeit ist es jetzt zeitnah nicht zur Unterschrift gekommen. Für uns ist die Sache damit erledigt“, erklärt Hannovers Sport-Geschäftsführer Marcus Mann gegenüber der „Bild“.

Trotz einer Zusage wird er also nicht zu den Niedersachsen wechseln. Ein Transfer-Knall in Hannover! Die 96er haben damit das Angebot für den 25-Jährigen zurückgezogen. Somit haben andere Teams wieder die Möglichkeit, El Kachati zu verpflichten.

S04 macht sich wieder Hoffnungen

Dazu zählt auch der FC Schalke 04. Die Königsblauen wollen sich auf einen Abgang von Moussa Sylla vorbereiten, der den S04 aller Voraussicht nach verlassen wird. Allerdings müssen die Bosse um Frank Baumann, Ben Manga und Co. schnell sein und gute Überzeugungsarbeit leisten. Denn die Konkurrenz ist gewaltig.

So sind nun auch Twente Enschede, NEC Nijmegen und Glasgow Rangers ins Rennen um El Kachati eingestiegen. Drei Erstligisten, die deutlich attraktiver sind als Schalke 04. Dennoch kann in dem Transferpoker alles passieren. Das zeigte bereits die Absage an Hannover!