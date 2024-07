FC Schalke 04: Braunschweig lässt vor Saisonstart aufhorchen! S04 schaut genau hin

Saisonstart in der 2. Bundesliga! Für den FC Schalke 04 geht es endlich wieder los. Den Anfang macht das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Es ist direkt das Topspiel des 1. Spieltags, das am Samstag (3. August) um 20.30 Uhr ausgetragen wird.

Genauso wie der FC Schalke 04 hat auch Eintracht Braunschweig in diesem Sommer zahlreiche Transfers getätigt. Kurz vor dem Auswärtsspiel bei den Königsblauen jubeln die Niedersachsen über einen echten Transfer-Coup!

FC Schalke 04: Braunschweig-Hammer vor Saisonstart!

Lange mussten die Fans des FC Schalke 04 warten, am Wochenende beginnt endlich die Saison 2024/25. Neben einem Trainingslager in Österreich und zahlreichen Testspielen gab es auch wieder ordentlich Veränderung im Kader der Knappen. Viele Spieler sind gegangen, etliche Transfers wurden getätigt.

Auch interessant: Schalke-Fans schrecken auf! Trainer-Flop steht plötzlich vor Mega-Beförderung

Aber nicht nur der S04 hat Verstärkung geholt. Die Konkurrenz in der 2. Bundesliga schläft nicht. Eintracht Braunschweig ist am Samstag zu Gast in der Veltins-Arena und hat ebenfalls viele Spieler verpflichtet. Einen wahren Transfer-Coup könnte es kurz vor dem Auftakt gegen den S04 geben.

Am Mittwoch (31. Juli) haben die Braunschweiger den Wechsel von Walid Ould-Chikh verkündet. Der 22-Jährige war heiß begehrt. Das zeigen vor allem seine 20 Torbeteiligungen aus der vergangenen Saison. Kein Wunder also, dass gleich mehrere Zweitligisten wie der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Magdeburg ihn wollten.

Neuzugang gegen S04 schon dabei?

Den Zuschlag hat aber Eintracht Braunschweig bekommen. Die Niedersachsen haben also die Konkurrenz ausgestochen. Ould-Chikh hat noch vor dem Saisonstart gegen den FC Schalke 04 unterschreiben. Ob er gegen den Revierklub auch im Kader stehen und sein Debüt feiern wird, zeigt sich dann am Samstag.

Ould-Chikh ist nach Lennart Grill, Max Marie, Sanoussy Ba, Sidney Raebiger, Fabio Sanchez, Kevin Ehlers, Levente Szabo, Christian Conteh, Leon Bell Bell und Sven Köhler der elfte Neuzugang bei den Braunschweigern, die aber auch einige bittere Abgänge hatten.

Mehr Nachrichten für dich:

So verließen unter anderem Ron-Thorben Hoffmann und Anton Donkor den Verein. Beide haben sich dem FC Schalke 04 angeschlossen und treffen direkt im ersten Spiel der 2. Bundesliga auf ihren Ex-Klub.