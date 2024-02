Schalke 04 – Eintracht Braunschweig im Live-Ticker: Geraerts drastisch! Nächster Knall im S04-Team

Nächstes Kellerduell in der 2. Bundesliga! Erneut spielen zwei Traditionsvereine um wichtige Punkte und erneut ist der FC Schalke 04 mittendrin. Die Königsblauen empfangen am 20. Spieltag Eintracht Braunschweig (3. Februar, 13 Uhr).

Während der FC Schalke 04 beide Spiele in diesem Jahr verlor, ist Eintracht Braunschweig mit zwei Siegen in 2024 gestartet. Für S04 könnte es bei einer weiteren Pleite richtig übel werden. Dann würde die Mannschaft von Cheftrainer Karel Geraerts nämlich auf den Abstiegsplätzen landen.

Schalke 04 – Eintracht Braunschweig im Live-Ticker

Wer holt sich die Big Points im Kellerduell? Wie reagiert S04 nach dem Lautern-Debakel (1:4)? Holen die Löwen den fünften Sieg in Folge? Alle Infos zur Partie Schalke 04 – Eintracht Braunschweig gibt es bei uns im Live-Ticker.

Schalke 04 – Eintracht Braunschweig (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

12.53 Uhr: In wenigen Minuten geht es endlich los. Kann S04 für einen Befreiungsschlag sorgen?

12.14 Uhr: Das ist jetzt der 21. Torwart-Wechsel bei S04 in den vergangenen fünf Jahren. Die Schalke-Torhüter seit 2019: – Ralf Fährmann (55 Spiele) – Marius Müller (7 Spiele) – Justin Heekeren (2 Spiele) – Michael Langer (8 Spiele) – Alexander Schwolow (25 Spiele) – Martin Fraisl (26 Spiele) – Frederik Rönnow (11 Spiele) – Alexander Nübel (29 Spiele) – Markus Schubert (10 Spiele).

12.02 Uhr: Jetzt ist die Aufstellung da! Tatsächlich hat Karel Geraerts Fährmann auf die Bank verdonnert, Müller startet im Tor der Schalker. Das ist die Startelf: Müller – Matriciani, Kalas, Kaminski, Murkin – Schallenberg – Idrizi, Seguin – Churlinov – Terodde, Karaman.

11.20 Uhr: Vor der Partie war bei beiden Klubs ganz schön was los. Denn der Deadline Day stand an und beide Mannschaften verstärkten sich. Bei S04 kam neben Darko Churlinov Brandon Soppy. Braunschweig verstärkte sich noch am Deadline Day mit zwei Neuzugängen: Anderson Lucoqui und Hampus Finndell.

10.10 Uhr: Es kommt dabei auch wohl zu einem Wiedersehen mit einem ehemaligen S04-Talent: Sidi Sane. Der Youngster wechselte zu Saisonbeginn zu den Braunschweigern, verpasste das Hinspiel aufgrund einer Verletzung. Nun ist er wieder fit und hofft auf einen Einsatz gegen seinen Ex-Klub. Im Interview mit unserem Partner-Portal „News38“ erklärt das Talent zudem, dass es ihm schmerzt, den S04 so zu sehen. Hier geht es zum ganzen Interview.

9.43 Uhr: Karel Geraerts zieht wohl heftige Konsequenzen nach der Lautern-Blamage (1:4). „Wir haben null von sechs Punkten, aber wir müssen jetzt nicht alles infrage stellen. Es ist noch nicht vorbei“, sagte der Coach noch vor der Partie. Das bedeutet, dass es wohl einige Änderungen in der Startelf geben könnte. In der Abwehr muss S04 auf Cedric Brunner verzichten, der seine fünfte Gelbe Karte bekam. Hier könnte wohl Henning Matriciani starten, statt Neuzugang Brandon Soppy. Zudem könnte Marcin Kaminski nach seiner Gelbsperre in die Startelf zurückkehren.

Im Mittelfeld könnte es ebenfalls Änderungen geben. Schallenberg könnte Tempelmann aus der Startformation werfen. Außerdem droht auch Keke Topp die Bank, dafür darf sich Darko Churlinov bei seiner Arena-Rückkehr Hoffnungen auf die Startelf machen. Und die wohl wichtigste Entscheidung bahnt sich im Tor an. Marius Müller wird wohl den Vorzug vor dem zuletzt schwachen Ralf Fährmann bekommen. Die voraussichtliche Aufstellung: Müller – Matriciani, Kalas, Kaminski, Murkin – Churlinov, Schallenberg, Seguin, Mohr – Terodde, Karaman.

9.11 Uhr: Währenddessen läuft es bei den Braunschweigern unter Neu-Coach Daniel Scherning optimal. Die letzten vier Pflichtspiele wurden allesamt gewonnen. Deswegen haben die Löwen auch wieder große Hoffnungen auf den Klassenerhalt, nachdem es noch vor einigen Spieltagen nicht so ausgesehen hatte.

8.32 Uhr: Vor der Saison noch um den Aufstieg in die Bundesliga geträumt, nun ist S04 in der bitteren Realität angekommen. Nach 20 Spielen haben die Königsblauen nur 20 Punkte und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Läuft es heute gegen Braunschweig richtig blöd, landet die Mannschaft von Cheftrainer Karel Geraerts auf einem Abstiegsplatz.

8.01 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! In der 2. Bundesliga steht der 20. Spieltag an und es kommt zu einem Duell zweier Traditionsvereine, die um den Klassenerhalt kämpfen: FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig. Wir halten dich in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.