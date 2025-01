FC Schalke 04: Arena-Comeback! S04 lässt Fan-Herzen höher schlagen

Mit dem ersten Heimspiel des Jahres legte der FC Schalke 04 auf dem Platz ein Feuerwerk ab und belohnte sich für eine starke Leistung mit drei Punkten gegen den 1. FC Nürnberg (3:1).

Grund zum Jubeln hatten die Fans des FC Schalke 04 aber schon vor dem Spiel. Der Verein hat den Anhängern nämlich einen ganz besonderen Wunsch erfüllt. Die Fans haben die Änderung schon lange gefordert.

FC Schalke 04 erfüllt Fans Stadionwunsch

Rückrunde, Fördergenossenschaft, Transfermarkt: Beim FC Schalke 04 ist aktuell viel los und es bleibt wohl auch weiterhin spannend. Doch ein Thema macht die S04-Fans neben dem 3:1-Sieg gegen Nürnberg besonders glücklich. Es hat mit dem Einlaufen der beiden Teams zu tun.

Mehr als zehn Jahre lief in der Veltins-Arena „Whatever you want“ nicht mehr. Die Königsblauen versuchten es mit einigen anderen Liedern. Für einige Zeit lief sogar gar keine Musik. Nun gab es das spektakuläre Comeback. Viele Fans fordern vor allem in den sozialen Medien, dass die Einlaufmusik endlich wieder läuft.

Aber auch in einer Befragung zur genauen Ausgestaltung der Phase vor dem Anpfiff gab es wohl sehr viele Anhänger, die die alte Einlaufmusik wieder haben wollten. Sie wurden von ihrem Lieblingsverein erhöht. Gegen Nürnberg war es endlich wieder so weit.

Jubel bei den S04-Fans

Dementsprechend erfreut zeigen sich die Fans des FC Schalke 04 in den sozialen Medien. „Danke, dass da was gemacht wurde“, „Sehr geil“ und „Jaaaa, endlich! Wurde auch mal Zeit. Ich habe dieses Lied in der Arena so sehr vermisst“, heißt es von einigen Anhängern.

Ist das etwa ein gutes Omen? Im ersten Heimspiel des Jahres zeigten die Schalker im Fan-Freundschaftsduell gleich mal eine starke Leistung. Schon nach 15 Minuten führte S04 mit 2:0 durch Kenan Karaman und Moussa Sylla, der kurz vor der Pause noch den dritten Treffer machte.

Bis zum nächsten Heimspiel dauert es auch nicht mehr lange. Am kommenden Spieltag ist der 1. FC Magdeburg (1. Februar, 20.30 Uhr). Dann werden die Knappen wieder alles geben, um auch im 6. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen zu bleiben und im Idealfall drei Punkte zu holen.