FC Schalke 04: Neuzugang schwärmt von S04 – „Weiß jeder“

Kurz vor dem Ende des Winter-Transferfensters hat der FC Schalke 04 noch mal nachgelegt und Eder Balanta vom FC Brügge ausgeliehen.

Der Mittelfeldspieler soll dabei helfen, auf den Ausfall von Niklas Tauer zu reagieren und mehr Körperlichkeit und Kampf ins Spiel des FC Schalke 04 zu bringen. Der Last-Minute-Neuzugang kennt den S04 schon – und gerät ins Schwärmen.

FC Schalke 04: Balanta schwärmt von S04

„Ich bin sehr glücklich hier zu sein“, erzählt der Neuzugang. „Für mich ist es eine gute Möglichkeit. Es ist eine unglaublich gute Herausforderung. Ich bin sehr aufgeregt, ein Teil dieses unglaublichen Klubs zu sein“, ergänzt er.

Im Anschluss kam der Kolumbianer auf das Ansehen seines neuen Arbeitgebers in seiner Heimat zu sprechen. „Ich bin es gewohnt, etwas über Schalke zu hören, eigentlich seitdem ich ein Kind war. In Südamerika weiß jeder, dass Schalke ein großer Klub ist“, erzählt der 29-Jährige. Dann fügt er an: „Wir haben hier auf Schalke schon südamerikanische Spieler gesehen, die groß aufgespielt haben. Ich bekomme schon lange etwas von Schalke mit“.

FC Schalke 04: Das sind die Erwartungen von Balanta

Im Anschluss wurde der Neuzugang auch nach seinen Erwartungen für die kommenden Monate gefragt. „Meine Erwartungen sind ganz einfach dem Team zu helfen, immer zu kämpfen und versuchen Punkte zu sammeln, um der Mannschaft zu helfen in der Tabelle weiter nach oben zu klettern“, gibt sich Balanta bescheiden.

Beim geheimen Testspiel gegen die SG Wattenscheid 09 feierte der Neuzugang bereits sein Debüt in königsblau. Seinen ersten Pflichtspieleinsatz könnte der 29-Jährige schon am Samstag (4. Januar) bekommen, wenn die Gelsenkirchener bei Borussia Mönchengladbach zu Gast sind.