FC Schalke 04: Geheimtest gegen Reviernachbarn – Blitz-Debüt für S04-Neuzugang

Am Deadline Day hat der FC Schalke 04 noch einmal zugeschlagen und mit Eder Balanta den sechsten Neuzugang in dieser Winter-Transferperiode präsentiert. Der Kolumbianer feierte nur wenige Minuten nach der Verkündung auch sein Debüt im S04-Dress.

Denn am Dienstag (31. Januar) absolvierte der FC Schalke 04 ein Testspiel gegen Viertligist SG Wattenscheid. Dabei gab es neben Balanta auch ein Comeback.

FC Schalke 04: Geheimtest gegen Reviernachbarn

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand die Partie gegen Wattenscheid statt. Mit 6:0 (1:0) gewann der FC Schalke 04 gegen den Viertligisten – endlich mal wieder ein Erfolg für Königsblau! Zuletzt konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Reis Anfang November gegen den FSV Mainz 05 mit 1:0 gewinnen. In den sechs Testspielen während der WM-Pause gab es zudem drei Unentschieden und drei Niederlagen.

Dabei setzte Reis größtenteils auf Ersatzspieler vom 0:0 gegen Köln am Wochenende oder Talente aus der Knappenschmiede. Daher sah die Aufstellung in der 1. Halbzeit so aus: Langer – Aydin, Greiml, Kaminski, Ouwejan – Drexler, Kral – Karaman, Zalazar, Mohr – Frey. Besonders erfreulich dabei, dass nach Zalazar und Kral auch Ouwejan sein Comeback feiern konnte. Gegen Borussia Mönchengladbach machte Thomas Reis ihm auch Hoffnung auf einen Kaderplatz.

Blitz-Debüt für Balanta

Nach dem Seitenwechsel konnte sich dann auch Neuzugang Eder Balanta ab der 59. Minute gemeinsam mit den Youngsters van der Sloot, Cissé, Müller, Matriciani, Balouk und Kyerewaa ein bisschen für weitere Aufgaben präsentieren.

Nach nur einem Treffer in ersten Halbzeit durch Michael Frey, legten die Königsblauen dann nach dem Seitenwechsel richtig los. Dabei trafen Karaman und U23-Talent Balouk doppelt. Zudem trug sich Innenverteidiger Kaminski in die Torschützenliste des FC Schalke 04 ein.

Weiter geht es für die Knappen am Samstag (4. Februar, 18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach. Ob für den FC Schalke 04 dann der erste Bundesliga-Sieg in 2023 rausspringt?