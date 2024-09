FC Schalke 04: Trotz Trainerwechsel – Star weiter auf dem Abstellgleis

Seit Monaten steht er beim FC Schalke 04 im Mittelpunkt – obwohl er eigentlich gar nicht mehr Teil der Mannschaft ist. Dominick Drexler wurde von Ex-Coach Karel Geraerts aussortiert. Nach einem Vorfall beim Auswärtsspiel in Hannover (1:1) in der vergangenen Saison hat der Belgier den Mittelfeldspieler in die U23 degradiert und aus dem Profikader geschmissen.

Jetzt ist Geraerts beim FC Schalke 04 Geschichte und für Drexler könnte es ein Neuanfang geben. Dazu wird es jedoch wohl nicht kommen. Denn Kaderplaner Ben Manga bleibt knallhart – Drexler bleibt keine Option!

FC Schalke 04: Drexler weiterhin außer vor

Am Samstagmittag (21. September) hat Drexler unter Interimscoach Jakob Fimpel das komplette Auslaufen mit dem Team mitgemacht. Die Fans hatten zu diesem Zeitpunkt schon über ein mögliches Comeback des Routiniers spekuliert. Doch zu dieser Hammer-Rückkehr wird es wohl nicht kommen.

Laut „WAZ“ bleibt die Tür für Drexler zu. Schon am Montag (23. September) musste er das Training nach dem gemeinsamen Aufwärmen alleine auf dem Nebenplatz fortsetzen. Es bleibt also alles beim Alten – Drexler wird kein Spiel mehr für Königsblau machen.

++ FC Schalke 04: Star packt nach Geraerts-Knall aus – „Kam nicht überraschend“ ++

Auch dem neuen Trainer, der in der Länderspielpause am 6. Oktober übernehmen dürfte, soll mitgeteilt werden, dass er mit allen Spielern planen könne – außer Drexler. Manga und Co. bleiben knallhart. Aus der Mannschaft heraus kommt dieser Impuls jedoch nicht. Drexlers Vertrag auf Schalke läuft noch bis 2025.

Schallenberg wird deutlich: „Halten uns da raus“

Der 34-Jährige bekommt also keinen Neustart bei S04. „Grundsätzlich ist das eine Entscheidung des Vereins, von Positionen, zu denen ich mich nicht äußern sollte. Wir als Mannschaft halten uns da raus“, erklärte Ron Schallenberg am Rande des Trainings in einer Medienrunde. Es zeigt, dass die Mannschaft einer Drexler-Rückkehr wohl grundsätzlich offen gegenüber stehen würde.

Weitere News:

Noch immer ist nicht klar, wer neuer Cheftrainer des FC Schalke 04 wird. Eines steht jedoch schon fest: Mit Drexler wird er nicht mehr planen können. Der 34-Jährige hat weiterhin keine Zukunft bei den Profis – er wird weiterhin separat trainieren müssen.