FC Schalke 04: Aufatmen in der Länderspielpause! DAS freut nicht nur S04-Coach Reis

Die Länderspielpause kommt für den FC Schalke 04 zu einem guten Zeitpunkt. Die Verletztenliste ist bei den Königsblauen lang. Deshalb ist die Hoffnung groß, dass in dieser spielfreien Woche einige angeschlagene Spieler zum nächsten Spiel zurückkehren.

Und das Lazarett beim FC Schalke 04 lichtet sich langsam – zur Freude von Cheftrainer Thomas Reis, der für das kommende Spiel gegen Bayer Leverkusen wieder auf mehr Spieler zurückgreifen kann.

FC Schalke 04: Profi vor Rückkehr

Acht Spiele in Folge ungeschlagen, aber weiterhin viele Verletzte: beim FC Schalke 04 ist man daher froh, dass die Länderspielpause jetzt dazwischenfunkt. So können immerhin einige Spieler wieder zurückkehren. Einer davon ist Dominick Drexler, den S04-Trainer Thomas Reis für die Partie gegen zuletzt starke Leverkusener wieder einsetzen könnte.

Der Mittelfeldspieler hat seinen Muskelfaserriss auskuriert und kehrte am Mittwoch (22. März) wieder auf den Trainingsplatz zurück. Das Pensum wird nun weiter gesteigert, damit er zum Bayer-Spiel wieder voll fit ist.

Drexler verpasste die vergangenen drei Spiele gegen Bochum (2:0), Dortmund (2:2) und Augsburg (1:1) aufgrund der Verletzung. In dieser Saison absolvierte der 32-Jährige 18 Partien, erzielte dabei drei Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Der Routinier ist enorm wichtig für das Mittelfeld und könnte im Abstiegskampf eine enorme Hilfe werden.

Skarke fehlt weiterhin

Eine Laufeinheit absolvierten auch Sebastian Polter (nach Kreuzbandriss), Jere Uronen (Adduktorenprobleme), Tim Skarke (Fußprellung) und Marcin Kaminski (Hexenschuss). Hoffnung machte Gerald Asamoah bei Skarke, der dem FC Schalke 04 „vielleicht im nächsten Spiel gegen Leverkusen eine Alternative ist“, so der ehemalige S04-Spieler.

Dominick Drexler stand wieder auf dem Trainingsplatz. Foto: IMAGO / RHR-Foto

Derbyheld Kenan Karaman musste dagegen aufgrund muskulärer Probleme passen. „Bei ihm wird es eine MRT-Untersuchung geben, damit wir auf Nummer sicher gehen können“, sagte Asamoah. Abwehrspieler Moritz Jenz stand am Mittwoch ebenfalls nicht auf dem Platz, da er leichte muskuläre Probleme hatte. In der Länderspielpause wird er jetzt etwas herausgenommen, so „Asa“ weiter.

Zum Testspiel am Freitag (24. März, 13 Uhr) gegen VVV Venlo im Parkstadion werden daher auch viele Spieler aus der U23 und U19 unter Cheftrainer Thomas Reis zum Einsatz kommen.