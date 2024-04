FC Schalke 04: Einsätze trotz Suspendierung? DAS plant S04 mit Baumgartl und Drexler

Muss man den FC Schalke 04 bald in FC Suspendierung 04 umbenennen? Mit Thomas Ouwejan, Timo Baumgartl und Dominick Drexler wurden in dieser Saison bereits drei Profis aus der ersten Mannschaft suspendiert. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder ähnliche Fälle, in denen der Klub zu dieser harten Maßnahme greifen musste.

Während Ouwejan mittlerweile begnadigt wurde, sind Baumgartl und Drexler bei der U23 des FC Schalke 04. Ob sie je wieder bei den Profis zum Einsatz kommen werden? Vielmehr könnte es bald so weit kommen, dass die beiden Stars in der Regionalliga spielen könnten.

FC Schalke 04: Einsätze trotz Suspendierung?

Ruhe beim FC Schalke 04 ist etwas, wonach sich Fans schon seit Jahren sehnen. Immer wieder gibt es Aufregung beim Traditionsverein. Das wird sich vermutlich auch vorerst nicht ändern. Neben dem Kampf um den Klassenerhalt gibt es immer wieder Störfeuer abseits des Platzes. Neuerdings wurde Dominick Drexler von Cheftrainer Karel Geraerts suspendiert und trainiert wie Timo Baumgartl auch in der U23 der Königsblauen.

Auch interessant: Selbst der FC Schalke 04 ist baff! Abstiegskonkurrent lässt alle staunenhttps://www.derwesten.de/sport/fussball/s04/fc-schalke-04-s04-hansa-rostock-hertha-bsc-fans-nuernberg-news-id300918798.html

Dass beide Spieler aber in der restlichen Rückrunde für die Profis noch einmal zum Einsatz kommen, ist nicht unwahrscheinlich. Zwar haben sie es sich mit Geraerts verscherzt, der Coach lässt aber eine Hintertür offen. Schließlich suspendierte er auch im vergangenen Jahr Thomas Ouwejan, begnadigte den Niederländer aber wieder.

Was aber, wenn der belgische Coach sich dennoch dagegen entscheidet? Derzeit überlegt der Klub, ob sie zeitnah im Regionalliga-Team zum Einsatz kommen sollen. Für beide Profis natürlich nicht die schönste Option, aber immerhin bleibt es nicht nur beim Training mit der U23.

Namhafte U23

Dabei würden Drexler und Baumgartl aber auch auf einen einstigen Bundesliga-Star treffen: Seit Beginn der Saison spielt Pierre-Michel Lasogga für die Reserve-Mannschaft des FC Schalke 04 und kommt derzeit auf vier Tore und zwei Vorlagen. Die U23 könnte sich zudem weiter verstärken.

Aktuell trainiert Amin Younes, ein ehemaliger DFB-Nationalspieler, mit, wurde aber noch nicht verpflichtet. Dann wäre da auch noch Kim Sane, der ebenfalls wie Younes vereinslos ist. Er ist der Bruder von Ex-Schalker und Nationalspieler Leroy Sane.

Mehr Nachrichten für dich:

Zudem sind noch viele Talente im Team, die in Pflichtspielen schon bei den Profis mit trainiert und auch eingesetzt wurden. Drexler und Baumgartl können sich vielleicht auch durch einige Einsätze wieder für die Profi-Mannschaft beweisen.