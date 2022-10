FC Schalke 04: Star nimmt Mitspieler in die Pflicht – „Nicht auf den Trainer schieben“

Die Niederlage des FC Schalke 04 gegen den FC Augsburg hat die sportliche Krise der Königsblauen weiter verschärft. Mit nur sechs Punkten nach acht Spielen stehen die Schalker auf dem 15. Tabellenplatz. Für viele Fans ist das zu wenig.

Aufgrund der durchwachsenen Leistungen in den letzten Spielen und den ausbleibenden Ergebnissen wird die Kritik am Trainer des FC Schalke 04, Frank Kramer, immer lauter. Nun äußerte sich Mittelfeldspieler Dominick Drexler mit Unverständnis über den Unmut der Fans.

FC Schalke 04: Drexler nimmt Kramer in Schutz

Nach der Niederlage gegen die Augsburger hat sich Drexler in einer Medienrunde zu der anhaltenden Kritik an Trainer Frank Kramer geäußert. „Wir haben die Überzahl auf dem Platz schlecht ausgespielt. Da müssen wir Führungsspieler uns an unsere Nase fassen. Da muss mehr von uns kommen, mehr Verantwortung, damit du auf jeden Fall nicht das 2:3 schluckst“, so Drexler.

Dominick Drexler bei der Medienrunde des FC Schalke Foto: IMAGO / RHR-Foto

Das in den letzten Tagen aufgekommene Gerücht, dass die Führungsspieler nicht mit Kramer harmonieren würden, verwies Drexler ins Reich der Fabeln. „Wir müssen uns in der Verantwortung sehen und nicht den vielleicht einfacheren Weg sehen und es auf den Trainer schieben“, behauptet der 32-Jährige.

Die nächsten Spiele des FC Schalke 04:

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Schalke 04 (Samstag 15:30 Uhr / Bundesliga)

FC Schalke 04 vs. TSG Hoffenheim (Freitag 20:30 Uhr / Bundesliga)

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 (Dienstag 20:45 Uhr / DFB-Pokal)

„Es ist normal, dass so eine Unruhe aufkommt, ich kann aber versichern, dass es in der Führungsspieler-Etage darum geht, dass wir an uns denken müssen, dass wir noch intensiver miteinander arbeiten, um insgesamt zum Beispiel im Strafraum besser zu verteidigen“, betont der Mittelfeldspieler anschließend.

Drexler bittet Schalke-Fans um Geduld

Im Anschluss richtete Drexler einige Worte an die Schalker-Fans. Dabei bat er sie um Geduld: „Bei einem Verein wie Schalke ist immer Druck da, es gibt immer etwas zu kritisieren. Aber am achten Spieltag ist noch keiner auf- oder abgestiegen. Wir brauchen einen langen Atem. Jeder, der sich mit der Saison und der Mannschaft befasst hat, dem muss klargewesen sein, dass es ziemlich hart wird, dass wir ein paar Dellen kriegen“, so der 32-Jährige.

Weitere News zum FC Schalke 04:

Dabei macht der Führungsspieler deutlich, dass dieser Umstand nicht bei allen Akteuren im Kader angekommen ist. „Jedem, bei dem ich in der Mannschaft das Gefühl hatte, dass er es nicht verstanden hat, dem versuche ich das immer wieder zu sagen“, verrät Drexler anschließend.