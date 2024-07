FC Schalke 04: DFL verkündet Entscheidung – Fans schauen ganz genau hin!

Beim FC Schalke 04 herrscht in dieser Saisonvorbereitung ein anderer Ton. Denn nach der Katastrophenspielzeit im letzten Jahr führen die neuen S04-Bosse Wilmots und Manga derzeit einen radikalen Umbruch durch.

Während also auf Schalke abseits des Spielgeschehens gerade viel passiert, hat sich nun auch etwas auf dem Spielfeld getan. Denn die DFL hat die Spielpläne für die anstehende Saison veröffentlicht. Alle Schalker Fans dürften nun genau hinschauen!

FC Schalke 04: Machbares Auftaktprogramm für S04

Die Saison startet für Königsblau mit einem Heimspiel. Eintracht Braunschweig, die in der vergangenen Saison Tabellenplatz 15 belegten, gastieren am ersten Spieltag beim S04. Besonders brisant: Mit Ron-Thorben Hoffmann und Anton Donkor wechselten gleich zwei Braunschweiger in diesem Sommer ablösefrei zu den Knappen. Gegen den BTSV wäre alles andere als ein Auftaktsieg jedoch eine Enttäuschung.

Eine Woche danach wartet schon am zweiten Spieltag eines der Saisonhighlights für jeden S04-Fan. Dann geht es nämlich zum 1. FC Nürnberg, mit deren Anhängern die Schalker Fanszene bekanntermaßen eine enge Fanfreundschaft verbindet. Im Anschluss daran geht es am dritten Spieltag nach Magdeburg. Die Saison startet für Königsblau also mit einem vermeintlich machbaren Auftaktprogramm.

Köln und Hertha im ersten Saisondrittel

Deutlich schwieriger dürfte es für die Mannen von Trainer Karel Geraerts dann schon in den darauffolgenden Wochen werden. Denn am vierten Spieltag kommt der 1. FC Köln nach Gelsenkirchen. Es folgen Spiele gegen Karlsruhe, Darmstadt, Münster, Berlin und Hannover. Der FC Schalke 04 wird also früh in der Saison beweisen müssen, dass er mit den großen Namen der zweiten Bundesliga mithalten kann.

Zum Saisonende dürfen sich alle Schalker Fans dann noch einmal freuen. Der letzte Spieltag ist endlich mal wieder Heimspiel – dort ist der SV Elversberg zu Gast. Die Königsblauen werden hoffen, dass sie dann nicht nur einen Heimsieg zu feiern haben.