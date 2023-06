FC Schalke 04: Churlinov-Rückkehr geplatzt! Das ist der traurige Grund

Lange stand ein Wechsel im Raum, der FC Schalke 04 wollte ihn unbedingt wieder. Doch nun ist eine Rückkehr von Darko Churlinov geplatzt.

Der Fanliebling wollte auch selbst wieder zu seiner alten Liebe zurück. Allerdings wird Churlinov in der kommenden Saison nicht für den FC Schalke 04 auflaufen. Der Grund ist leider traurig.

FC Schalke 04: Churlinov-Wechsel geplatzt

Für die Fans des FC Schalke 04 war es ein Stich ins Herz, als Darko Churlinov nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga nicht mehr bleiben durfte. S04 konnte und wollte damals die Ablöse nicht zahlen, die der VfB Stuttgart verlangte. Dafür bezahlte der FC Burnley die 3,5 Millionen Euro und verpflichtete den Nordmazedonier. Beim Wiederaufstieg in die Premier League hatte der Flügelstürmer kaum einen Anteil, weil ihn Trainer Vincent Kompany nicht aufstellte.

Für die Knappen war das ein Grund, bei den Engländern anzufragen. Die Rückkehr kam immer näher, die Fans konnten es kaum erwarten. Doch dazu wird es jetzt nicht kommen. Der Grund ist Churlinovs Gesundheitszustand.

Churlinov zog sich bei einem Heimatbesuch eine Blutvergiftung zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort schwebte er sogar in Lebensgefahr. Mittlerweile wurde er in eine Klinik in Manchester verlegt, wo die Ärzte eine Schleimansammlung in der Lunge feststellten, die der Grund für die andauernde Sepsis gewesen sin soll.

Keine Churlinov-Rückkehr

Der 22-Jährige musste am Montag sogar operiert werden und liegt seitdem auf der Intensivstation. Wie „Sky“ berichtet, wird Churlinov in diesem Kalenderjahr nicht mehr spielen können. Noch ist nicht klar, wann er wieder auf dem Platz stehen wird. Für den FC Schalke 04 bedeutet das, dass der Publikumsliebling keine Rolle bei der Mission Wiederaufstieg spielen wird.

Für den Nationalspieler zählt in erster Linie aber, erstmal wieder gesund zu werden. Beim FC Burnley, wo Churlinov noch einen Vertrag bis 2026 hat, wird man ebenfalls ganz genau auf den Heilungsverlauf des Offensivspielers schauen. Von den S04-Fans bekommt er jedenfalls viele Genesungswünsche in den sozialen Netzwerken. Neben den königsblauen Anhängern wird auch sein guter Freund Rodrigo Zalazar traurig sein, dass Churlinov nicht mehr zu den Gelsenkirchenern zurückkehren wird.