FC Schalke 04: Plötzlich Trainer-Kandidat? Derbyheld wird nach Gerücht deutlich

Wenn die Fans des FC Schalke 04 an den 27. April 2019 denken, dann blicken sie auf einen Tag zurück, an dem sich Daniel Caligiuri bei den königsblauen Anhängern mit einer Derbygala beim 4:2-Sieg gegen den BVB unsterblich machte. Der einstige Publikumsliebling erzielte zwei Tore und steuerte noch einen weiteren Treffer bei.

2020 verließ er den Revierklub und wechselte zum FC Augsburg. Dort hat er den Verein nach drei Jahren im vergangenen Sommer verlassen und ist seitdem vereinslos. Wie geht es für den Derbyhelden des FC Schalke 04 weiter? In den vergangenen Tagen gab es Gerüchte über eine plötzliche Trainerkarriere. Der Ex-S04-Star äußerte sich jetzt dazu.

FC Schalke 04: Plötzlich Trainer-Kandidat?

Das Transferfenster in Deutschland und in vielen Top-Ligen Europas ist schon seit Wochen geschlossen. Dennoch haben die Mannschaften die Möglichkeit, vereinslose Spieler unter Vertrag zu nehmen. Dazu gehört auch Daniel Caligiuri, ehemaliger Derbyheld des FC Schalke 04.

Auch interessant: FC Schalke 04: Star rührt Fans zu Tränen – „Finde keine Worte“

Denn der Vertrag beim FC Augsburg, für den er ab 2020 auflief, ist abgelaufen. Was passiert jetzt mit Caligiuri? Derzeit hält er sich beim FC 08 Villingen sowie dem Regionalligisten TSG Balingen fit. Es gab zuletzt Gerüchte, dass der Oberligist Villingen Caligiuri als Spielertrainer verpflichten möchte.

Seit Wochen ist der Verein auf Trainersuche, aber Caligiuri wird es nicht. In seiner Instagram-Story schrieb der Ex-S04-Star: „Ich halte mich aktuell bei der TSG Balingen und dem FC Villingen fit. Vielen Dank dafür. Medienberichte über ein weiteres Engagement bei besagten Vereinen entsprechen nicht der Wahrheit.“

Caliguiri will Fußball-Karriere fortsetzen

Eine Karriere als Trainer möchte der ehemalige Profi des FC Schalke 04 also noch nicht beginnen, dafür aber seine Fußballlaufbahn fortsetzen. Zuletzt sagte der Deutsch-Italiener in einem Kicker-Interview: „Ich bin total heiß darauf, mich nochmal zu beweisen, und zwar bei einem Verein und an einem Standort, bei dem ich etwas bewegen und bewirken kann. Es geht mir nicht darum, an meine Karriere einfach noch eine weitere Runde dranzuhängen.“

Mehr News für dich:

Vielleicht kommt es ja zu einer Rückkehr zum FC Schalke 04? Eine Ablöse müsste der Revierklub für Caligiuri ja nicht zahlen. Für das Team von Cheftrainer Thomas Reis wäre er mit seiner Erfahrung sicherlich eine gute Ergänzung.