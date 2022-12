FC Schalke 04: Comeback geplatzt! S04-Star muss sich weiter gedulden

In der abgelaufenen Bundesliga-Hinrunde hatte der FC Schalke 04 mit viel Verletzungspech zu kämpfen. Zwischenzeitlich fielen dem Aufsteiger ein Großteil ihrer Defensivspieler aus, sodass Ex-Trainer Frank Kramer und Neu-Coach Thomas Reis kreativ werden mussten, was die Aufstellung in der Abwehr angeht.

Nun, in der verlängerten WM-Winterpause, haben die Verletzten die Möglichkeit sich für die Rückrunde fit zu machen. Dafür hat der Klub unter anderem auch einige Testspiele angesetzt. Ein Star des FC Schalke 04 wird allerdings noch etwas auf sein Comeback warten müssen.

FC Schalke 04: Kaminski muss auf Comeback warten

Marcin Kaminski wird weiterhin auf sein Comeback im Trikot der Königsblauen warten müssen. Im Kader für das Testspiel fehlte Kaminski. Anstatt mit seiner Mannschaft zum Testspiel nach Wien gegen Rapid (09. Dezember) zu reisen, trainiert der 30-Jährige in Gelsenkirchen weiterhin individuell.

Damit ist klar, dass sich seine Rückkehr auf den Platz weiterhin verzögern wird. Der polnische Innenverteidiger hatte zu Beginn der Woche zum ersten Mal seit seiner Verletzung wieder auf dem Trainingsplatz gestanden. Dass er gegen Wien also noch nicht wieder auflaufen kann, kommt nicht sonderlich überraschend.

FC Schalke 04: Kaminski muss sich gedulden

Seit Ende August hat Marcin Kaminski dem FC Schalke verletzt gefehlt. Bis zuletzt laborierte der Pole an einer Schnittverletzung in der Wade, die auch einen kleinen operativen Eingriff notwendig gemacht hat. Für ihn selbst sei die Verletzung „bitter“ gewesen, weil „viele Innenverteidiger fehlten und das Team mich hätte gebrauchen können“, meinte der Defensivakteur in einem Vereinsinterview. „Für mich ist die aktuelle Pause super. Ich habe viel Zeit, um zurückzukommen und mit der Mannschaft zu trainieren“, meinte er dann.

2021 ist Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart ins Ruhrgebiet gewechselt. Seitdem absolvierte er 35 Spiele im Trikot der Königsblauen. In diesen gelangen ihm sogar schon drei Tore und drei Vorlagen. Mit seinen guten Leistungen wurde er in der abgelaufenen Saison zu einem Garanten für den Wiederaufstieg der Schalker in die Bundesliga. Auch aus diesem Grund könnte der abstiegsbedrohte Klub die Dienste des Polen gut gebrauchen.