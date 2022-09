FC Schalke 04: Irre Revolution auf dem Platz! S04 mit einzigartiger Neuheit

In einem Fußballstadion kann es hin und wieder schon Mal sehr laut werden. Für Spieler und Trainer ist es da sehr schwer, miteinander zu kommunizieren. Beim FC Schalke 04 hat man jetzt eine technische Neuerung ausprobiert.

Beim Testspiel der U23 des FC Schalke 04 gegen AZ Alkmaar trugen die Spieler nämlich unter ihren Trikots eine Soundweste. Was es damit auf sich hat:

FC Schalke 04 testet irre Neuerung auf dem Platz

Dass es im Fußball immer wieder technische Neuheiten gibt, ist spätestens seit dem VAR bekannt. Auch die Klubs probieren hin und wieder neue Sachen aus. Beim FC Schalke 04 war das jetzt bei der U23 der Fall.

Die S04-Talente um Sidi Sane hatten beim Testspiel gegen AZ Alkmaar (2:2) Soundwesten des deutschen Start-ups „Coachwhisperer“ an, berichtet die „Bild“. Demnach ist die Weste mit kleinen, waschbaren Lautsprechern im Schulterbereich ausgestattet.

Schalkes U23-Trainer Jakob Fimpel gibt über das iPad Kommandos an seine Spieler. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das Besondere dabei: Die Kommandos von Schalke-Trainer Jakob Fimpel wurden über das iPad an einen Sender am Rücken und dann an die Lautsprecher der einzelnen Spieler übertragen.

FC Schalke 04: Für Pflichtspiele noch nicht erlaubt

Über dieses System mit dem iPad sind einzelne Spieler oder Gruppen frei verfügbar. Die Gegner können deshalb nicht so gut mithören, was der Trainer den Spielern zu sagen hat.

Und wie sieht diese technische Neuerung für die Zukunft aus? Bisher ist die Soundweste wegen der international geltenden IFAB-Regel 4 (Ausrüstung der Spieler) nicht in Pflichtspielen zugelassen.

Dennoch plant das Start-up eine weitere Revolution. 2023 soll das „Heareble“, ein kleiner, kabelloser, individuell angepasster Kopfhörer, mit dem die Spieler die Kommandos des Trainers direkt aufs Ohr bekommen, auf den Markt kommen. Besonders Bayern-Trainer Julian Nagelsmann soll davon wohl ein großer Fan sein.