FC Schalke 04: Star vor Comeback – folgt nun die große Wende?

Nach Olympia ist vor der zweiten Liga! Dieses Motto gilt nun für Ibrahima Cisse vom FC Schalke 04. Der Innenverteidiger war am Dienstagabend (30. Juli) aus dem olympischen Fußballturnier geflogen. Der U23-Nationalspieler Malis wird demnächst also wieder am Berger Feld aufschlagen.

Beim FC Schalke 04 wünscht sich wohl jeder, dass Cisse endlich durchstartet und sein großes Potenzial abrufen kann. In den vergangenen Jahren war das nicht der Fall, Cisse stand immer wieder kurz vor einem Abgang. Folgt nun die große Wende?

FC Schalke 04: Cisse nach Olympia-Aus vor S04-Rückkehr

Schon Ex-Schalke-Coach Thomas Reis erklärte während seiner Zeit auf Schalke, dass Cisse das wohl größte Abwehrtalent im Verein sein. Doch aufgrund seines Verhaltens abseits des Rasens und der Unprofessionalität konnte der 23-Jährige sein Potenzial noch kaum zeigen. Zumeist lief er für die Zweitvertretung des S04 auf.

S04-Coach Karel Geraerts hält – ähnlich wie Reis – viel von Cisse. Der Belgier betonte zuletzt, dass er Cisse in dieser Saison einmal mehr eine Chance geben will. Doch kommt es endlich zum Durchbruch von Cisse? Nach seinem Olympia-Aus könnte er auf Schalke jetzt richtig angreifen.

Bei Olympia absolvierte er zwei von drei Gruppenspielen über die gesamten 90 Minuten. Dabei zeigte er starke Leistungen, überzeugte mit einer beeindruckenden Zweiimpfquote und stellte sein Potenzial unter Beweis. Ähnliche Leistungen erhofft man sich nun auch auf Schalke. Schließlich ist die Defensive weiter eine große Baustelle bei Königsblau.

Greift Cisse jetzt bei S04 an?

Cisse und S04 – das schien lange keine Liebesgeschichte zu werden. Doch in den letzten Monaten hat der Nationalspieler Malis einen großen Schritt nach vorne gemacht und vor allem im Nationaldress überzeugt. Doch kann er das auch auf Schalke endlich abrufen? Mit Leistungen wie bei Olympia dürfte er sich auch bei den Knappen Einsatzzeit erarbeiten.

Zunächst wird Cisse noch etwas Urlaub bekommen, bevor er zur Mannschaft stoßen wird. Doch spätestens zum Pokalspiel in Aalen (Samstag, 17. August, 18.30 Uhr) wird er wohl wieder beim Team sein. Dann könnte er sich für einen Platz in der ersten Elf empfehlen – auch wenn er die gesamte Vorbereitung wegen seiner Olympia-Teilnahme verpasst hatte.