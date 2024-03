FC Schalke 04: Bosse sprechen Schock-Nachricht aus – Abstieg könnte das Ende sein!

Es ist eine Nachricht, die mag sich kein Fan des FC Schalke 04 vorstellen: der Abstieg in die 3. Liga. Doch sie könnte bittere Realität werden. Die Königsblauen befinden sich mitten im Abstiegskampf und es wird immer bedrohlicher.

Nun gibt es auch noch schlechte Nachrichten von der Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. Ihre Worte lassen die Anhänger des FC Schalke 04 extrem zittern. Wird es den S04 nach einem Abstieg in die 3. Liga nicht mehr geben?

FC Schalke 04: Bosse sprechen Schock-Nachricht aus

Nach der 2:5-Pleite bei Hertha BSC schauten die Fans des FC Schalke 04 am Montag (18. März) mit großer Sorge auf die Verantwortlichen. Christina Rühl-Hamers präsentierte nämlich die Zahlen für 2023. Ihre Message ist deutlich: Bei einem Abstieg ist der Fortbestand des Traditionsvereins gefährdet.

In dem Bericht erklären Rühl-Hamers und Vorstandschef Matthias Tillmann, im Drittliga-Szenario bestehe „eine wesentliche Unsicherheit, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko darstellen.“ Bei diesen Worten läuft jedem Fan ein Schauer über den Rücken. Der Klub kann eine drohende Insolvenz also nicht ausschließen.

Wird es bei einem Abstieg den S04 nicht mehr geben? Die Lizenzierungsunterlagen wurden immerhin fristgerecht für die 2. und 3. Liga eingereicht. „Was die Drittliga-Planungen betrifft, rechnen wir damit, dass die vorläufige Erteilung der Lizenz nur unter Bedingungen erfolgen wird. Nach dem bekannten Schubladenprinzip werden wir Optionen vorbereiten, mit denen wir diese erfüllen wollen“, so Rühl-Hamers.

Bei keiner Lizenz darf S04 nicht in der 3. Liga starten

Sollte der FC Schalke 04 die Bedingungen nicht erfüllen, wird es auch keine Lizenz geben. Gibt es keine Lizenz, darf Königsblau nicht in der 3. Liga antreten. Allerdings sind das nicht die einzigen schlechten Nachrichten für S04.

Sollten die Gelsenkirchener den Klassenerhalt schaffen, droht ein Punktabzug. Zwar nicht für die kommende Saison, sondern für die Spielzeit darauf, wenn S04 nicht den Aufstieg in die Bundesliga packen sollte. „2024 werden wir das negative Eigenkapital um mindestens fünf Prozent senken müssen, damit wir einen Punktabzug laut DFL-Statuten vermeiden. Dazu müssen wir im Kalenderjahr erneut einen Gewinn schreiben“, so Rühl-Hamers weiter.

Immerhin gibt es aber auch eine kleine positive Meldung zu verkünden: 2023 schrieb der Revierklub schwarze Zahlen. 6,9 Millionen Euro beträgt der Gewinn. Die Nettofinanzverbindlichkeiten sanken auf 128,5 Millionen Euro, das negative Eigenkapital auf 103,3 Millionen Euro. „Dem Club ist es gelungen, wichtige wirtschaftliche Parameter zu verbessern“, sagte Rühl-Hamers.