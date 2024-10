FC Schalke 04: Fans wird warm ums Herz – Ex-Star zurück auf Schalke

Die Königsklasse macht wieder halt beim FC Schalke 04. Für einige Abende in diesem Jahr verwandelt sich die Heimspielstätte des Pottklubs wieder in ein Champions-League-Stadion. Der ukrainische Top-Klub Shaktar Donetsk trägt seine CL-Heimspiele in der Veltins Arena aus.

Als erster Gegner ist Atalanta Bergamo nach Gelsenkirchen gereist. Dabei richteten sich die Blicke vor allem auf einen Akteur: Sead Kolasinac war erstmals seit dem bitteren Abstieg des FC Schalke 04 2021 zurück an alter Wirkungsstätte.

FC Schalke 04: Kolasinac zurück in der Veltins Arena

„Kola“ war und ist ein absoluter Liebling auf Schalke. Der Defensiv-Akteur lief 141 für Königsblau auf, ehe er seine Karriere beim FC Arsenal, bei Olympique Marseille und schließlich bei Atalanta Bergamo fortsetzte. Aus seiner Liebe zum S04 machte er jedoch nie einen Hehl, der 31-Jährige betonte immer wieder, dass der Pottklub für ihn etwas ganz Besonderes sei.

Im Rahmen der Champions-League-Partie gegen Donetsk kehrte er also in sein altes zu Hause zurück. Dabei stand er gleich in der Startelf – und legte auch gleich ein Tor vor. Das 2:0 aus Sicht der Italiener bereitete er vor. Für alle S04-Fans, die das Spiel verfolgt haben, dürfte dies ein ganz besonderer Anblick gewesen sein.

++ FC Schalke 04: Drama nimmt kein Ende – Winter-Wechsel unumgänglich? ++

Statt blau-weiß hat er blau-schwarz getragen und doch brachte er einen Hauch von S04 in diese CL-Partie. „Schalke ist meine Nummer eins. In der Arena durfte ich meine ersten Schritte im Profifußball gehen. Hier ist der Verein zu Hause, für den mein Herz schlägt“, erklärte er kürzlich gegenüber der „WAZ“.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kolasinac träumt von Trainer-Job bei S04

Immer wieder zeigte er, wie sehr ihm dieser Verein am Herzen liegt. Nicht zuletzt 2021, als er in der wohl schwersten Situation des Vereins zurückkehrte und den Verein retten wollte. Diese Mission scheiterte bekanntlich und doch ist er auf Schalke noch enorm beliebt. Dazu kann auch er sich selbst vorstellen, noch einmal zu S04 zurückzukehren.

Weitere News:

„Ich habe Norbert Elgert schon ein paar Mal gesagt, dass er auf jeden Fall noch einige Jahre U19-Trainer bleiben muss, weil ich unbedingt sein Co-Trainer werden möchte“, so der Ex-S04-Profi.