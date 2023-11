FC Schalke 04: Zum richtigen Zeitpunkt! S04-Comeback steht bevor

Die letzte Länderspielpause des Jahres steht an! Für den FC Schalke 04 ebenso die letzte Möglichkeit, in den knapp zwei Wochen an den Problemen und Baustellen im Team zu arbeiten. Cheftrainer Karel Geraerts hat hier besonders viel zu tun.

Der FC Schalke 04 hat dafür sogar zwei Testspiele organisiert. Erst geht es am Mittwoch (15. November) gegen den niederländischen Tabellenführer PSV Eindhoven, dann empfängt S04 den belgischen Zweitligisten Patro Eisden Maasmechelen. Pünktlich zum Jahresendspurt bahnt sich bei Königsblau auch eine wichtige Rückkehr an.

FC Schalke 04: Comeback zum Jahresendspurt

Abstiegskampf statt direkter Wiederaufstieg? Beim FC Schalke 04 steht die Welt verkehrt. Die Knappen liegen nach 13 Spieltagen auf dem 16. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Nur 13 Punkte holte der Traditionsverein bisher. Viel zu wenig für den Aufstiegsfavoriten, der von den oberen Plätzen erstmal nur träumen kann.

Auch interessant: Muss Schalke 04 die Reißleine ziehen? Dieses Problem lässt den Fans keine Ruhe

Auch der Trainerwechsel hat bislang nicht viel gebracht. Seit Karel Geraerts bei S04 übernommen hat, gab es drei Niederlagen und zwei Siege. Vor allem die 1:2-Pleite am vergangenen Freitag gegen die SV Elversberg war eine Blamage.

Umso erfreulicher dürfte für Geraerts jetzt die Länderspielpause sein, um an einigen Problemen zu arbeiten. Eines davon ist die Rechtsverteidiger-Position. Dort spielte Henning Matriciani überwiegend, weil Cedric Brunner seit Ende September verletzt ausfällt. Doch der Schweizer könnte jetzt zum Saisonendspurt sein Comeback feiern.

Brunner-Rückkehr gegen Eindhoven?

Wenn es beim FC Schalke 04 eine große Baustelle gibt, dann ist es die auf der Rechtsverteidiger-Position. Die Verantwortlichen haben es im Sommer verpasst, einen weiteren Spieler für die Position zu verpflichten. Mit Brunner und Matriciani ist S04 dort sehr dünn besetzt. Sowohl Ex-Trainer Thomas Reis als auch Geraerts experimentierten viel, allerdings brachte das wenig Erfolg. Vor allem Matriciani hatte große Probleme gegen schnelle Spieler.

Brunner fiel schon im August wegen einer Fußverletzung aus und fehlte in den vergangenen Partien mit muskulären Problemen an der Leiste. Der 29-Jährige kommt erst auf sechs Pflichtspiele. Seit Kurzem ist er wieder voll im Mannschaftstraining und wird im Testspiel gegen Eindhoven (15. November) wohl sein Comeback feiern.

Mehr News für dich:

Mit der nötigen Spielpraxis könnte Brunner dann auch schon beim ersten Spiel nach der Länderspielpause bei Fortuna Düsseldorf (25. November, 20.30 Uhr) mitwirken. Das ist jedenfalls der Plan von Geraerts.