Bittere Wende bei Ex-Schalke-Talent: Droht jetzt eine Katastrophe?

Beim FC Schalke 04 galt er als großes Versprechen für die Zukunft und ließ sein Talent immer wieder aufblitzen. Doch irgendwann bekam er keine Chance mehr, verließ den Klub endgültig.

Die Rede ist von Can Bozdogan. Das einstige Schalke-Juwel spielt mittlerweile in den Niederlanden. Viele S04-Fans bekommen natürlich mit, wie er dort aufblüht. Doch mittlerweile zeichnet sich eine bittere Wende für ihn ab.

Bittere Wende bei Ex-Schalke-Talent

In der Abstiegssaison 2021 war Can Bozdoagn einer der wenigen positiven Überraschungen beim FC Schalke 04. Der Youngster bekam Einsätze, konnte sich präsentieren und auch von sich überzeugen. Doch danach plante S04 nicht mehr mit ihm. Auf eine Leihe bei Besiktas Istanbul folgte eine weitere Leihe beim FC Utrecht.

Seit dem vergangenen Sommer steht Bozdogan beim niederländischen Erstligisten fest unter Vertrag. Für gerade einmal eine Million Euro verließ er den FC Schalke. Ein Mega-Schnäppchen für Utrecht. Dort war der Deutsch-Türke wieder ein wichtiger Spieler, war aus der Startelf im defensiven Mittelfeld nicht mehr wegzudenken.

Bis sich plötzlich Mitte Januar die Situation änderte. Seit dem 27. Januar baut Utrecht-Cheftrainer Ron Jans nicht mehr auf Bozdogan, lässt ihn nur noch von der Bank aus einige Spielminuten bekommen. Gegen Twente Enschede (1:0) vor einigen Tagen musste er die kompletten 90 Minuten sogar nur zuschauen.

Was passiert jetzt mit Bozdogan?

Eine bittere Situation, in der sich das Ex-Schalke-Talent derzeit befindet. Mit 22 Jahren braucht er definitiv viel Spielzeit, wenn er sich weiter entwickeln will und endlich den Durchbruch in seiner noch jungen Karriere schaffen will. Dafür bleibt ihm zwar noch etwas Zeit, aber mit einem Bankplatz wird sich auch Bozdogan nicht zufriedengeben.

Was bleibt ihm dabei übrig? Sein Vertrag in Utrecht läuft noch bis Sommer 2026. Sollte er weiterhin wenig Einsätze bekommen, könnte es durchaus schon passieren, dass er sich zum Ende der Saison eine neue Herausforderung sucht. Oder Bozdogan sagt sich, dass er in der Sommerpause erneut angreifen und wieder einen Startelf-Platz sichern möchte.

Es liegt am Mittelfeldspieler selbst, wie er entscheiden wird. Im vergangenen Jahr erklärte er noch, dass er von der Premier League träumt. Um sich diesen Traum zu erfüllen, muss er nun einen Gang zulegen. Übrigens: Bei einem möglichen Wechsel winken dem FC Schalke 04 eine Weiterverkaufsbeteiligung von 25 Prozent. Also wird sich auch der S04 wohl die Situation des einstigen Spielers genau anschauen.