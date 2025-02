FC Schalke 04: Als möglicher Bulut-Ersatz – wagt S04 bei IHM den nächsten Versuch?

Die Freude beim FC Schalke 04 ist aktuell groß: Taylan Bulut, der seit mehreren Monaten ein fester Bestandteil der Startelf und auch mittlerweile ein Leistungsträger ist, hat seinen Vertrag langfristig verlängert. Allerdings hält die Freude nicht lange.

Im Sommer könnte der Youngster den FC Schalke 04 dennoch verlassen. Nur würde der Revierklub dafür eine Millionensumme kassieren. Dafür muss dann ein Ersatz auf der Position her. Vor nicht allzu langer Zeit wurden die Königsblauen mit einem Rechtsverteidiger in Verbindung gebracht. Wagt S04 im Sommer den nächsten Versuch?

FC Schalke 04: Verlässt Bulut im Sommer den S04?

Am Montag (17. Februar) hat Taylan Bulut seinen Vertrag beim FC Schalke 04 verlängert. Wenige Tage später verzichtete er trotz mehrfacher Nachfrage auf ein Treuebekenntnis. „Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Ich will von Spiel zu Spiel denken, Schritt für Schritt denken, mich weiterentwickeln“, sagte der Youngster in einer Medienrunde nach dem Training.

Aussagen, die nicht den Eindruck machen, als würde Bulut auch in der kommenden Saison für die Königsblauen auflaufen. Das Interesse am 19-Jährigen ist groß. Vor allem aus der Premier, die Bulut als „die beste Liga der Welt“ bezeichnet, buhlen Teams um ihn. Folgt im Sommer also der Abschied?

Gut für den FC Schalke 04: Es würden einige Millionen in die Kassen fließen, da er eine Ausstiegsklausel hat. Schlecht für S04: Es muss ein Nachfolger her. Da käme ein ehemaliger Transfer-Flirt infrage, den die Knappen bereits vor rund einem Jahr verpflichten wollten.

S04 bräuchte einen Bulut-Ersatz

Die Rede ist von Koffi Kouao, mit dem der FC Schalke 04 in der Winter-Transferperiode 2024 schon so gut wie einig war, doch noch am Deadline Day platzte der Wechsel. Der FC Metz hatte sich gegen den S04 entschieden und wollte ihn stattdessen zu Dinamo Zagreb schicken. Ein Transfer scheiterte dort, da er durch den Medizincheck fiel.

Kouao ist in Metz geblieben und beim französischen Zweitligisten weiterhin ein Leistungsträger. Auf seiner Rechtsverteidiger-Position ist der Ivorer gesetzt. Sein Vertrag läuft 2026 aus, weshalb eine Ablöse fällig wäre. Als ein Ersatz für Bulut, der die Knappen im Sommer verlassen könnte, wäre er optimal und würde auch in das Beuteschema der Gelsenkirchener fallen.

Fragt sich nur, ob die Verantwortlichen um Kaderplaner Ben Manga nach dem geplatzten Transfer im Vorjahr mit dem FC Metz verhandeln wollen. Zwar war Manga damals noch nicht offiziell im Amt, dennoch hinterlassen solche Transfer-Desaster keine allzu positiven Erinnerungen. Es bleibt also abzuwarten, ob Kouao tatsächlich von den S04-Bossen weiter beobachtet wird und im Sommer verpflichtet werden könnte. Fakt ist: Es muss ein ebenbürtiger Ersatz her, wenn Bulut geht.